Ashley Babbit: Ποια ήταν η φανατική οπαδός του Τραμπ που έπεσε νεκρή στο Καπιτώλιο

Bετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και ένθερμη υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η 44χρονη Ashley Babbit που έπεσε νεκρή από σφαίρα των δυνάμεων ασφαλείας. Οπως φαίνεται στα βίντεο η Ασλεϊ Μπάμπιτ δέχεται μία σφαίρα στο στήθος την ώρα που επιχειρεί να περάσει μέσα στο Καπιτώλιο δεξιά της κεντρικής εισόδου. Οπως φαίνεται στο βίντεο ο πυροβολισμός γίνεται από άνδρα ασφαλείας που βρίσκεται καλυμμένος και φοράει πολιτικά.



Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο...

It seems Ashli Babbitt was shot by Pence's security detail. The police behind her seemed shocked. I don't think she expected to be shot, she was in a crowd and the police behind her weren't stopping her from climbing through the window. pic.twitter.com/ESwyvNYteA