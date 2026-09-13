Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη σε λαϊκό προσκύνημα στη Νίκαια – Ερωτήματα για τον θάνατό του

Στη Νίκαια επιστρέφει απόψε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη, στον τόπο όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής μεγάλωσε και ανέπτυξε στενούς δεσμούς με τους κατοίκους. Το απόγευμα της Κυριακής ξεκινά το λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία σε συγγενείς, συναδέλφους και χιλιάδες θαυμαστές να αποχαιρετήσουν τον εκλιπόντα.

Την ίδια ώρα, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες του αιφνίδιου θανάτου του 54χρονου ερμηνευτή. Δύο γιατροί έχουν ήδη συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες, καθώς ο θάνατος επήλθε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης σε ιδιωτικό χώρο στο Κολωνάκι, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως ιατρείο χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια.

Λαϊκό προσκύνημα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα εκτεθεί από τις 19:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, μια ενορία με την οποία ο ίδιος διατηρούσε βαθιά προσωπική σχέση. Η διαδικασία αυτή, την οποία οι οικείοι του έχουν χαρακτηρίσει ως «λαϊκή αγρύπνια», θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Πρόκειται για μια εκδήλωση σεβασμού και αγάπης στη μνήμη του καλλιτέχνη, ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός.

Λόγω της αναμενόμενης μαζικής προσέλευσης πολιτών για το λαϊκό προσκύνημα, οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, έχει θέσει σε ισχύ έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στους δρόμους που περιβάλλουν τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, καθώς και διαδοχικές, προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας στις παρακείμενες οδούς. Στόχος είναι η διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς κίνησης των πεζών που θα βρεθούν στον χώρο για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή

Ο επίλογος στην ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη θα γραφτεί τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, στις 13:00 το μεσημέρι. Τότε θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία, η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και το πλήθος.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός του καλλιτέχνη θα οδηγηθεί για την τελευταία του κατοικία. Η ταφή θα γίνει στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα αναπαυθεί οριστικά ο δημοφιλής ερμηνευτής.

Οι συνθήκες του αιφνίδιου θανάτου

Ο αιφνίδιος θάνατος του 54χρονου ερμηνευτή σημειώθηκε την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο θάνατος προήλθε από καρδιακή ανακοπή, η οποία επήλθε την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Η εν λόγω ιατρική πράξη εκτελούνταν σε έναν ιδιωτικό χώρο που βρίσκεται στο Κολωνάκι. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργούσε ως ιατρείο χωρίς να διαθέτει τη νόμιμη σχετική άδεια, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα και έχει οδηγήσει σε δικαστικές ενέργειες.

Η δικαστική έρευνα και τα κρίσιμα ερωτήματα

Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στις ενέργειες των δύο ιατρών που έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Από την τεχνική ανάλυση των ιατρικών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής βρισκόταν συνδεδεμένος για περίπου 42 λεπτά πριν υποστεί την καρδιακή ανακοπή.

Παράλληλα, τα πορίσματα της έρευνας καταγράφουν σημαντικές χρονικές αποκλίσεις, καθώς και αντιφατικούς ισχυρισμούς στις καταθέσεις των κατηγορουμένων γιατρών. Επίσης, ερευνάται εξονυχιστικά αν εφαρμόστηκαν τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα ανάνηψης, προτού ο καλλιτέχνης διακομιστεί στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός του.

Ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα

Την έντονη ανησυχία της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Νίκος Πλατανησιώτης. Ο κ. Πλατανησιώτης ανέλυσε τα βήματα που επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία σε τέτοιες περιπτώσεις, τονίζοντας τη σημασία της τήρησης των πρωτοκόλλων.

Ερωτηθείς για τη στάση που οφείλει να κρατήσει ένας λειτουργός της υγείας όταν ο ασθενής προσέρχεται μη νιώθοντας καλά, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά αναφέρθηκε στις επιταγές της ιατρικής ηθικής και πρακτικής, υπογραμμίζοντας την ευθύνη των επαγγελματιών υγείας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis