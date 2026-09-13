Έρχεται η ενίσχυση των 400 ευρώ για τους συνταξιούχους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί στους συνταξιούχους η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία θα είναι καθαρή και αφορολόγητη για όλους τους δικαιούχους. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με τα 250 ευρώ που δόθηκαν πέρυσι, ενώ παράλληλα διευρύνεται και ο αριθμός των ωφελούμενων. Η νέα ρύθμιση, την οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, επεκτείνει την ενίσχυση σε περισσότερους πολίτες.

Διεύρυνση δικαιούχων και ποσού

Η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου και θα είναι καθαρή και αφορολόγητη για όλους τους δικαιούχους. Σε αντίθεση με το ποσό των 250 ευρώ που δόθηκε πέρυσι, φέτος η ενίσχυση είναι αυξημένη.

Παράλληλα, διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς να τίθενται πλέον εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Το ίδιο ποσό θα λάβουν επίσης οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου (χηρείας), τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Ο αριθμός των ωφελούμενων

Με τη νέα αυτή ρύθμιση, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 2.196.751 πολίτες, δηλαδή περίπου 2,2 εκατομμύρια. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με τους περίπου 1,4 εκατομμύρια δικαιούχους που υπήρχαν το 2025, καταγράφοντας αύξηση άνω του 50%.

Οι παλαιοί δικαιούχοι θα δουν αύξηση 60% ή 150 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τα 250 ευρώ που είχαν λάβει στο παρελθόν. Οι νέοι δικαιούχοι, από την πλευρά τους, θα λάβουν για πρώτη φορά μια μόνιμη αύξηση εισοδήματος 400 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος και οι κατηγορίες

Το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης φτάνει τα 879 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 712 εκατ. ευρώ αφορούν τους 1.779.112 συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εξαιρουμένων των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων.

Για τους 19.753 συνταξιούχους ηλικίας 61 έως 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου, το κόστος ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ. Στους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται 176.578 πολίτες, με το σχετικό κόστος να διαμορφώνεται σε 71 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, 171.738 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν συνολικά 69 εκατ. ευρώ, ενώ 49.570 δικαιούχοι επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων αντιστοιχούν σε κόστος 20 εκατ. ευρώ.

Συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων ετών

Τον Νοέμβριο του 2025, την οικονομική ενίσχυση είχαν λάβει 1.452.246 πολίτες, με το ποσό να ανέρχεται σε 250 ευρώ και το συνολικό κόστος να φτάνει τα 363 εκατ. ευρώ. Τον Απρίλιο του 2026, το επίδομα διευρύνθηκε, οι δικαιούχοι ανέρχονταν σε 1.925.361 και το ποσό είχε αυξηθεί στα 300 ευρώ, με δημοσιονομικό κόστος 578 εκατ. ευρώ.

Αντί για τα 300 ευρώ που είχαν αρχικά προβλεφθεί, το επίδομα αυξάνεται σε 400 ευρώ και αφορά 744.500 δικαιούχους περισσότερους. Οι νέοι ωφελούμενοι ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, οι οποίοι αυξάνονται από 1.507.722 σε 1.779.112 δικαιούχους. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα λάβει συνολικά 712 εκατ. ευρώ.

Μελλοντικές αυξήσεις

Πέρα από την επικείμενη ενίσχυση, οι συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν αύξηση με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027, την οποία θα εισπράξουν κοντά στα Χριστούγεννα. Η αύξηση αυτή θα βασιστεί στον μέσο όρο του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς να συμψηφιστεί η προσωπική διαφορά.

Με πληροφορίες από: cnn.gr