Τζέικ Αντζέλι: Η ταυτότητα του εισβολέα στο Καπιτώλιο με το γούνινο καπέλο με κέρατα στο κεφάλι

Με σύμπασα την υφήλιο να προσπαθεί ακόμη να ξεπεράσει το σοκ της αιματηρής εισβολής οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, την Τετάρτη το πρωί (Τετάρτη βράδυ, ώρα Ελλάδος), όλοι αναζητούν να βρουν την ταυτότητα του εισβολέα - συμβόλου του συμβάντος, έναν γυμνόστηθο άνδρα με τατουάζ, βαμμένο πρόσωπο στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και ένα γούνινο καπέλο με κέρατα στο κεφάλι.



Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον 32χρονο Τζέικ Αντζέλι, γνωστό και ως «Σαμάνος της QAnon», ένας φανατικός υποστηρικτής του Τραμπ, ο οποίος δίνει πάντα το παρών στις συγκεντρώσεις και πορείες της αμερικανικής Ακροδεξιάς.



Ο Αντζέλι βρισκόταν στο μπροστινό μέρος μιας ομάδας διαδηλωτών που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομία της Ουάσινγκτον που προσπάθησε μάταια να προστατεύσει το κτίριο. Στην συνέχεια, μπήκε στην αίθουσα της Γερουσίας όπου φωτογραφήθηκε να φωνάζει και να ποζάρει πάνω στην έδρα.



Ο εκκεντρικός 32χρονος, με μια ντουντούκα στο χέρι μπήκε στην αίθουσα των συνεδριάσεων και στάθηκε πάνω στο βήμα, εκεί όπου μόλις νωρίτερα είχαν απευθύνει τον λόγο τους ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και η Νάνσι Πελόζι.



Ο Αντζέλι, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως «τραγουδιστής και ηθοποιός», έχει παραδεχτεί και δημοσίως μιλώντας σε ΜΜΕ πως είναι υποστηρικτής των... τρελών θεωριών της οργάνωσης QAnon.



Ο συγκεκριμένος άνδρας που θύμιζε τον Μπλεκ, τον γνωστό ήρωα του ομώνυμου ιταλικού κόμικ, συχνάζει σε όποιες διαδηλώσεις κάνουν οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας αλλά και οι ακροδεξιοί στις ΗΠΑ.



Είναι από την Αριζόνα, δηλώνει υποστηρικτής της QAnon που υποστηρίζει ότι όλα είναι μια παγκόσμια συνωμοσία παιδεραστών.

Ποια είναι η θεωρία QAnon



Οι οπαδοί του QΑnon πιστεύουν πως αυτή την στιγμή υπάρχει μια μεγάλη κλίκα παιδόφιλων πολιτικών και καλλιτεχνών που λατρεύουν τον Σατανά και που συνωμοτούν εναντίον του Τραμπ ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως ένα παγκόσμιο δίκτυο εμπορίας παιδιών.



Η δήθεν λίστα τους περιλαμβάνει κορυφαίους Δημοκρατικούς, όπως η Χίλαρι Κλίντον, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζορτζ Σόρος καθώς και αρκετούς διάσημους του Χόλιγουντ, όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Τομ Χανκς, η Έλεν ντε Τζένερις και θρησκευτικές προσωπικότητες όπως ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Δαλάι Λάμα.



Όλοι αυτοί έχουν εισχωρήσει σε όλα τα κυβερνητικά πόστα και στις επιχειρήσεις όπως και στα συστημικά ΜΜΕ και παραμένουν κρυφοί χάρη σε ένα δίκτυο συγκάλυψης.



Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι τα μέλη αυτής της ελίτ ομάδας σκοτώνουν και τρώνε τα θύματά τους για να εξαγάγουν μια χημική ουσία που θα παρατείνει τη ζωή από το αίμα τους.



Σύμφωνα με την QAnon, ο Τραμπ προσλήφθηκε από κορυφαίους στρατηγούς, προκειμένου να διαλύσει αυτήν την εγκληματική συνωμοσία, να τερματίσει τον έλεγχο της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης και να φέρει τα μέλη του στη Δικαιοσύνη.

(1) To those of you who think the protestors in DC tonight were leftists acting as Trump supporters... pic.twitter.com/6B72oDP9JB