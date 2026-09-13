Η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια: Συνωστισμός και αδιαθεσίες

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης ξεκίνησε η λαϊκή αγρύπνια για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή, υποδεχόμενο τη σορό του με λουλούδια και χειροκροτήματα. Ωστόσο, ο έντονος συνωστισμός που δημιουργήθηκε οδήγησε σε περιστατικά αδιαθεσίας μεταξύ των παρευρισκομένων.

Η προσέλευση του κόσμου και η συγκίνηση

Από νωρίς, η περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια γέμισε με κόσμο που επιθυμούσε να προσκυνήσει τη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς οι παρευρισκόμενοι εξέφραζαν τη θλίψη τους για την απώλεια του καλλιτέχνη.

Κατά την υποδοχή της σορού, ακούγονταν από τα ηχεία μεγάλες επιτυχίες του τραγουδιστή, ενώ οι συγκεντρωμένοι τον υποδέχθηκαν με λουλούδια και θερμά χειροκροτήματα, σε μια τελευταία τιμή στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Προβλήματα από τον συνωστισμό και η επέμβαση του ΕΚΑΒ

Ο μεγάλος αριθμός των παρευρισκομένων και ο έντονος συνωστισμός που επικράτησε δημιούργησαν προβλήματα, με ορισμένους από τους συγκεντρωμένους να αισθάνονται αδιαθεσία. Η κατάσταση αυτή κατέστησε αναγκαία την άμεση επέμβαση των αρχών.

Ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από την εκκλησία, έσπευσε στο σημείο. Οι διασώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες σε όσους χρειάστηκαν ιατρική υποστήριξη, αντιμετωπίζοντας τα περιστατικά αδιαθεσίας που προέκυψαν λόγω του πλήθους. Μάλιστα, την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ χρειάστηκε ένας από τους συγκεντρωμένους που περίμεναν στη σειρά για τη λαϊκή αγρυπνία.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr