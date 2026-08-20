Μύκονος: Συνελήφθη 23χρονος μετά από καταγγελία τουρίστριας για βιασμό σε beach bar

Ένας 23χρονος άνδρας με καταγωγή από το Κόσοβο συνελήφθη στη Μύκονο, μετά από καταγγελία που υπέβαλε 18χρονη Ιταλίδα τουρίστρια για σεξουαλική επίθεση. Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα ανέφερε η νεαρή στις αρχές, φέρεται να έλαβε χώρα σε ένα γνωστό beach bar του νησιού, όπου διασκέδαζε με την παρέα της.

Το καταγγελλόμενο περιστατικό στο beach bar

Η 18χρονη τουρίστρια κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα, όταν την πλησίασε ο 23χρονος νεαρός. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο άνδρας ξεκίνησε να της μιλάει.

Όπως υποστήριξε η ίδια, στη συνέχεια ο 23χρονος φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της. Η καταγγελία της 18χρονης τονίζει ότι οι πράξεις αυτές έγιναν χωρίς τη συναίνεσή της, δημιουργώντας τις συνθήκες για την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε ένα από τα πολυσύχναστα beach bar της Μυκόνου, ένα σημείο όπου η νεαρή Ιταλίδα βρισκόταν για διασκέδαση. Η λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων από την ίδια αποτέλεσε τη βάση για τις περαιτέρω ενέργειες της αστυνομίας.

Η καταγγελία στις αρχές και η αναζήτηση

Μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό, ο 23χρονος φέρεται να απομακρύνθηκε από το beach bar. Αυτό το στοιχείο, όπως κατέθεσε η νεαρή τουρίστρια, ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης και την έναρξη των ερευνών.

Η 18χρονη απευθύνθηκε άμεσα στην Αστυνομία, όπου και κατήγγειλε όλα όσα, όπως υποστήριξε, είχαν προηγηθεί. Η κατάθεσή της ήταν λεπτομερής και οδήγησε τις αρχές στην έναρξη των διαδικασιών για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη.

Οι αστυνομικές αρχές, έχοντας στα χέρια τους την καταγγελία και τα στοιχεία που τους δόθηκαν, ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες. Στόχος τους ήταν ο εντοπισμός του 23χρονου, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Η ταυτοποίηση και η σύλληψη στον Πλατύ Γιαλό

Οι αστυνομικοί, με βάση τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει, κατάφεραν τελικά να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο άνδρα. Η διαδικασία της ταυτοποίησης ήταν ένα κρίσιμο βήμα για την εξέλιξη των ερευνών και την προσέγγιση του υπόπτου.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων που διεξήγαγαν τα μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 23χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού. Η συγκεκριμένη τοποθεσία στη Μύκονο αποτέλεσε το σημείο όπου οι αρχές κατάφεραν να τον προσεγγίσουν.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του, τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψή του. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά την υποβολή της καταγγελίας από την 18χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία αφορούσε τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος της.

Τα στοιχεία των εμπλεκομένων

Ο συλληφθείς είναι ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος έχει καταγωγή από το Κόσοβο. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύλληψης και την επίσημη ανακοίνωση των αρχών.

Η καταγγέλλουσα είναι μία 18χρονη κοπέλα, η οποία επισκέφθηκε τη Μύκονο ως τουρίστρια, προερχόμενη από την Ιταλία. Η νεαρή γυναίκα ήταν αυτή που προσέφυγε στην αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό.

Η σύλληψη του 23χρονου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά βάσει της καταγγελίας που είχε υποβάλει η 18χρονη Ιταλίδα τουρίστρια. Οι αρχές συνεχίζουν να χειρίζονται την υπόθεση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Πηγή: athensvoice.gr