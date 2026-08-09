Άγρια επίθεση σε ειδικευόμενη νοσηλεύτρια στον Ερυθρό Σταυρό: Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (08.08.2026), μεταξύ 06:00 και 06:30, στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», με θύμα μια ειδικευόμενη νοσηλεύτρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) που εκτελούσε βάρδια συνδρομής στην εφημερία.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μετά από επικοινωνία του με τη νοσηλεύτρια, η αφορμή για το επεισόδιο ήταν η προτεραιοποίηση των πιο κρίσιμων περιστατικών:

Η αφορμή : Ασθενής που βρισκόταν σε φορείο απαίτησε να εξεταστεί άμεσα. Όταν οι γιατροί και το προσωπικό της ζήτησαν να περιμένει προκειμένου να προηγηθούν ασθενείς των οποίων η ζωή βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, η γυναίκα αντέδρασε βίαια.

: Ασθενής που βρισκόταν σε φορείο απαίτησε να εξεταστεί άμεσα. Όταν οι γιατροί και το προσωπικό της ζήτησαν να περιμένει προκειμένου να προηγηθούν ασθενείς των οποίων η ζωή βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, η γυναίκα αντέδρασε βίαια. Η πρώτη επίθεση : Η ασθενής σηκώθηκε από το φορείο, στοχοποίησε τη νοσηλεύτρια, την άρπαξε από τα μαλλιά, την χτύπησε με γροθιές και προσέκρουσε το κεφάλι της σε πόρτα ιατρείου.

: Η ασθενής σηκώθηκε από το φορείο, στοχοποίησε τη νοσηλεύτρια, την άρπαξε από τα μαλλιά, την χτύπησε με γροθιές και προσέκρουσε το κεφάλι της σε πόρτα ιατρείου. Η δεύτερη επίθεση: Στην προσπάθειά της να ξεφύγει, η εργαζόμενη βγήκε εκτός του ιατρείου, όμως η ασθενής την ακολούθησε, την έπιασε ξανά από τα μαλλιά και της επιτέθηκε εκ νέου, χτυπώντας την πάλι σε άλλη πόρτα.

Η νοσηλεύτρια υπέστη τραυματισμούς και εκδορές στο κεφάλι, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο διοικητής του νοσοκομείου επικοινώνησε μαζί της και της χορήγησε πενθήμερη αναρρωτική άδεια.

Σφοδρές αντιδράσεις για τη στάση των φυλάκων

Ιδιαίτερες αιχμές και ερωτήματα προκαλεί η καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ σχετικά με τη στάση του προσωπικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια του επεισοδίου:

«Ακριβώς εκεί υπήρχαν δύο φύλακες οι οποίοι, παρότι τους ζητήθηκε βοήθεια, δεν επενέβησαν γιατί το πρωτόκολλο απαγορεύει τη σωματική επαφή με ασθενή. Η συνάδελφος έτρωγε ξύλο και οι φύλακες παρακολουθούσαν ως θεατές. Σε τι μας προστατεύουν έτσι;»

Με αφορμή το περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επανέφερε το αίτημα της Ομοσπονδίας για τη σύσταση ειδικού σώματος αστυνομίας (Προσωπικό Ασφαλείας) στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα του υγειονομικού προσωπικού κατά τις εφημερίες.