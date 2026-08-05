Οι φωτιές σβήνουν, αλλά ο κίνδυνος παραμένει: Μελτέμια, 40άρια και Red Code για μεγάλες πυρκαγιές

Η κατάσταση στη Δυτική Αττική δείχνει βελτίωση μετά από έξι ημέρες σφοδρών πυρκαγιών, ωστόσο η μάχη για την πλήρη κατάσβεση δεν έχει τελειώσει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους, εστιάζοντας στην πρόληψη αναζωπυρώσεων, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν έως τις 10 Αυγούστου.

Η Πολιτική Προστασία έχει κηρύξει κατάσταση «Red Code» σε περιοχές όπως η Αττική, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, η Χίος και η Λέσβος, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Βελτίωση στη Δυτική Αττική, αλλά οι επιχειρήσεις συνεχίζονται

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική έχει βελτιωθεί σημαντικά. Οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας, αντιμετωπίζοντας μικρές αναζωπυρώσεις και περιορισμένα καπνογόνα σημεία.

Η προσοχή εστιάζεται σε τρία κρίσιμα σημεία: μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, προς το Κανδήλι Μεγάρων και στην περιοχή Αγίας Παρασκευής – Αγίου Νεκταρίου, όπου οι πυροσβέστες παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι εναέριες επιχειρήσεις ξεκίνησαν ξανά, με τέσσερα ελικόπτερα να ρίχνουν νερό στις θερμές εστίες.

Επικίνδυνες καιρικές συνθήκες

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, τόνισε ότι οι επόμενες ημέρες θα φέρουν έναν επικίνδυνο συνδυασμό παραγόντων που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Τα μελτέμια θα πνέουν στο Αιγαίο με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες και τη νότια Εύβοια.

Η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και 35-37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Την Πέμπτη, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, αλλά τα μελτέμια θα συνεχίσουν να είναι ισχυρά.

Ανάπτυξη θερμοκρασίας και κίνδυνος πυρκαγιών

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί το Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 37-39 βαθμούς Κελσίου, και σε ορισμένες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Τα μελτέμια θα παραμείνουν ισχυρά και αναμένονται νέες ενισχύσεις από την Κυριακή.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά την βελτίωση στα ενεργά μέτωπα, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες, διατηρώντας τον κίνδυνο για νέες πυρκαγιές και αναζωπυρώσεις στις ήδη πληγείσες περιοχές σε υψηλά επίπεδα.