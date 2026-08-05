Μυστήριο με δυνατό κρότο στο Ηράκλειο: Τραυματισμός πολίτη και ζημιές

Το πρωί της Τετάρτης, 5 Αυγούστου 2026, η οδός Θερίσσου στο Ηράκλειο Κρήτης έγινε σκηνικό αναστάτωσης, όταν ένας ισχυρός κρότος προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους. Ο θόρυβος ήταν τόσο έντονος που ακούστηκε σε αρκετά τετράγωνα, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια και οι κάτοικοι να βγουν τρομαγμένοι από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Cretalive, από το ωστικό κύμα του κρότου, ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, αλλά δεν χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Έρευνες από τις αρχές

Η αστυνομία και η πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο για να διερευνήσουν την αιτία του δυνατού κρότου. Οι πρώτες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι το περιστατικό μπορεί να προήλθε από εργαστήριο επιχείρησης που βρίσκεται στην περιοχή. Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά την πηγή του εκκωφαντικού θορύβου και τα αίτια που το προκάλεσαν, χωρίς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στοιχεία για φωτιά.

Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθεί το μυστήριο που έχει προκύψει.