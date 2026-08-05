Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Συγκλονιστικό timelapse καταγράφει την εξάπλωση της πυρκαγιάς

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την κορυφή του Κιθαιρώνα απεικονίζει την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη νότια Βοιωτία και επεκτάθηκε έως το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες καμένα στρέμματα. Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή από τον Σύλλογο Ε.ΡΑ.ΔΙΚ., με τη στήριξη φίλων και εθελοντών. Σύμφωνα με τα μέλη του συλλόγου, η κάμερα και ο μετεωρολογικός σταθμός τοποθετήθηκαν για την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών και του φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς κανείς να φανταστεί ότι θα κατέγραφαν μια από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές των τελευταίων ετών.

Η φωτιά και οι επιπτώσεις της

Το timelapse αποτυπώνει τις φλόγες να εξαπλώνονται με εντυπωσιακή ταχύτητα στις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα, κατακαίγοντας κυρίως την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Αυγούστου. Οι εικόνες δείχνουν πύρινα μέτωπα με φλόγες που φτάνουν δεκάδες μέτρα ύψος. Η ένταση της φωτιάς ήταν τέτοια που προκάλεσε την εμφάνιση πυροσωρείτων (pyrocumulus), νέφη που δημιουργούνται από τη θερμότητα και τα καυσαέρια μεγάλων πυρκαγιών.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη νότια Βοιωτία και, επηρεασμένη από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, έφτασε σχεδόν μέχρι τον Σαρωνικό Κόλπο. Η πορεία της ανακόπηκε όταν συναντήθηκε με ήδη καμένες εκτάσεις, περιοχές με περιορισμένη καύσιμη ύλη και τη θάλασσα.

Δείτε το βίντεο με το ξέσπασμα της φωτιάς.