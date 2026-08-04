Η Μονάδα Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου είναι αυτή την περίοδο γεμάτη, καθώς καταγράφονται περιστατικά από πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με δηλώσεις της διευθύντριας του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής, Μαρία Καλοφώνου, τα περιστατικά που καταφθάνουν είναι μεμονωμένα, περιλαμβάνοντας και πυροσβέστες. «Είναι εγκαύματα από όλη τη χώρα, μεμονωμένα ευτυχώς περιστατικά. Δεν έχουμε μαζική προσέλευση εγκαυμάτων, αλλά έχουμε περιστατικά από διάφορα σημεία της Ελλάδας όπου υπάρχουν εγκαύματα. Είναι και πυροσβέστες, ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πυροσβέστες με εκτεταμένα εγκαύματα. Όμως γενικά η προσέλευση είναι μεγάλη» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Καλοφώνου έδωσε οδηγίες για την άμεση αντιμετώπιση των εγκαυμάτων. Το πρώτο βήμα, όπως τόνισε, είναι η ψύξη της περιοχής με δροσερό νερό, και όχι παγωμένο. «Το πιο απλό και εύκολο είναι να πέσει κρύο νερό, όχι παγωμένο, αλλά δροσερό νερό. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε εφοδιασμένοι σε αυτά τα σημεία με κουβέρτες ή με επιθέματα τα οποία να μπορούν να καλύψουν προσωρινά την εγκαυματική περιοχή και στη συνέχεια να πηγαίνει σε διαλογή και πιθανότατα σε μονάδα εγκαυμάτων» εξήγησε.

Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία της σωστής εκτίμησης των εγκαυμάτων, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να υποτιμάται καμία περίπτωση. «Οποιαδήποτε στιγμή που έχουμε κάτι μεγαλύτερο από ένα απλό ερύθημα, από ένα απλό κοκκίνισμα, πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έρχεται σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο ένα έγκαυμα, να εκτιμάται όσο γίνεται καλύτερα και να φεύγει έγκαιρα προς μονάδες εγκαυμάτων» τόνισε.

Η διευθύντρια αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες ενημέρωσης των πολιτών και των περιφερειακών ιατρείων, προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη διακομιδή των περιστατικών. «Δεν είναι εύκολη η διαλογή στο έγκαυμα. Σημασία έχει ότι επί τόπου οποιοσδήποτε ερεθισμός πάνω από μια απλή κοκκινίλα, θα πρέπει να πηγαίνει στο γιατρό» κατέληξε.