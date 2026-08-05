Φρίκη στο Μυστρά: Κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση σχετικά με την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στον Μυστρά, όπου βρέθηκε η σορός ενός 90χρονου σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου που ανήκει στον 55χρονο γιο του.

Ο συλληφθείς ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του απεβίωσε από φυσικά αίτια πριν από περίπου δυόμισι χρόνια και ότι έκρυψε τον θάνατό του προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες κατοίκων που αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος είχε εξαφανιστεί πολύ νωρίτερα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ακριβή χρόνο του θανάτου του.

Μαρτυρίες και έρευνα

Κάτοικοι του Μυστρά υποστηρίζουν ότι δεν είχαν δει τον ηλικιωμένο για διάστημα τεσσάρων έως πέντε ετών, γεγονός που αντιτίθεται στον ισχυρισμό του 55χρονου. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει τον χρόνο και τα αίτια του θανάτου του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από πληροφορία στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας, σύμφωνα με την οποία ο ηλικιωμένος δεν είχε εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη διάρκεια της έρευνας, ο 55χρονος δήλωσε ότι ο πατέρας του είχε μετακομίσει στην Αθήνα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί, αφού διασταύρωσαν τις πληροφορίες με την κόρη του 90χρονου, διαπίστωσαν ότι εκείνη είχε χρόνια να δει τον πατέρα της.

Μακάβριο εύρημα και συλλήψεις

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε έρευνα στο ξενοδοχείο του 55χρονου, το οποίο δεν λειτουργούσε και χρησιμοποιούνταν ως κατοικία. Στο υπόγειο του κτιρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 90χρονου μέσα σε καταψύκτη, προκαλώντας αποτροπιασμό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι. Μετά τη σύλληψή του, ο 55χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν από περίπου δυόμισι χρόνια και ότι αποφάσισε να μην δηλώσει τον θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης πραγματοποίησε αυτοψία.