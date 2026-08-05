Η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που πλήττει τη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία, συνεχίζεται για έκτη ημέρα χωρίς περιθώρια εφησυχασμού. Πυροσβέστες και εθελοντές εργάζονται ακούραστα και τη νύχτα της Τρίτης, προσπαθώντας να ελέγξουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντος παραμένουν στις καμένες περιοχές, περιπολώντας διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς και επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε θερμή εστία που εντοπίζεται.

Ανησυχία στην Ψάθα

Στην περιοχή της Ψάθας, όπου οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό τη Δευτέρα, οι Αρχές παρακολουθούν με ανησυχία την κατάσταση, καθώς υπήρξαν καταστροφές σε κατοικίες και σοβαρές ζημιές στο φυσικό περιβάλλον.

Μέχρι και αργά το βράδυ της Τρίτης, εναέρια μέσα πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ οι λεγόμενες «καντηλάκια», μικρές εστίες που συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό του εδάφους και της καμένης βλάστησης, προκαλούν ανησυχία. Οι πυροσβεστικές αρχές τονίζουν ότι, παρά το γεγονός ότι αυτά τα σημεία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ήδη περάσει οι φλόγες, πάνω από αυτά εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέας αναζωπύρωσης.

Επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας

Οι δασοκομάντος παρέμειναν σε ετοιμότητα μέσα στο βουνό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν να επιχειρούν σε όλα τα κρίσιμα σημεία της περιμέτρου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTNews, παρά τη βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς, οι Αρχές δεν εφησυχάζουν, καθώς τουλάχιστον τρία μέτωπα παραμένουν ενεργά.

Εάν η άπνοια που επικρατούσε τη νύχτα της Τρίτης διατηρηθεί, υπάρχει αισιοδοξία ότι οι δυνάμεις θα μπορέσουν να πλησιάσουν και να σβήσουν τα «καντηλάκια», μειώνοντας τον κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς.