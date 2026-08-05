Οι Αρχές ερευνούν τη στυγερή δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα βίντεο που καταγράφει τον 26χρονο κατηγορούμενο να μεταφέρει τη σορό, καθώς και οι καταθέσεις ατόμων που τον γνωρίζουν.

Ο 26χρονος, που κρατείται από την ΕΛ.ΑΣ., έχει δώσει δύο διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το συμβάν. Αρχικά, ανέφερε στη σύζυγό του ότι σκότωσε την 38χρονη λόγω των θρησκευτικών της πεποιθήσεων, καθώς «πίεζε τη σύζυγό του να αλλάξει θρησκεία». Στη συνέχεια, κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία, υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο σπίτι και την τοποθέτησε σε βαλίτσα για να μην «μπλέξει».

Η αστυνομία συνεχίζει τις καταθέσεις και ερευνά το κίνητρο της δολοφονίας, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε.

Το ταξίδι του κατηγορούμενου και η οικογενειακή του κατάσταση

Ο κατηγορούμενος, Σαρίφ Αχμαντζάι, ήρθε στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας. Αρχικά, φιλοξενήθηκε στη Μόρια και αργότερα στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως μεταφραστής σε ανθρωπιστική οργάνωση και γνώρισε τη γυναίκα του. Έναν χρόνο μετά, παντρεύτηκαν.

Ακολούθως, ο 26χρονος ασπάστηκε τον χριστιανισμό και παντρεύτηκε την Αμερικανίδα εθελόντρια, με την οποία απέκτησαν ένα παιδί και ίδρυσαν τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», που υποστηρίζει πρόσφυγες.

Αντιδράσεις από την οικογένεια της συζύγου του

Νέα στοιχεία σχετικά με τον κατηγορούμενο προέρχονται από δημοσίευμα της Daily Mail, το οποίο αποκαλύπτει ότι η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του, Αλέινα Χολ, είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τη σχέση τους από την αρχή. Η θεία της Αλέινα δήλωσε ότι οι γονείς της ήταν αντίθετοι στον γάμο της με τον Αχμαντζάι, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, έχω ακούσει μόνο γι’ αυτόν. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο αδελφός μου και η κουνιάδα μου δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν».