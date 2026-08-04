Σήμερα, 4 Αυγούστου 2026, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του 41χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Άνω Σύρο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το μεσημέρι ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε την προφυλάκισή του μέχρι την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας και την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου της γυναίκας.

Διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα

Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου συμφωνεί με την πρόταση της ανακρίτριας, η οποία είχε εισηγηθεί την προσωρινή κράτηση του 41χρονου. Αντίθετα, η εισαγγελέας είχε προτείνει την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού, επικαλούμενη αμφιβολίες σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Μέχρι τη λήψη της απόφασης, ο κατηγορούμενος βρισκόταν υπό κατ’ οίκον περιορισμό, αλλά τώρα θα μεταφερθεί σε κατάστημα κράτησης έως ότου προκύψουν νέα στοιχεία από την έρευνα των Αρχών.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη κατηγορούμενη

Στο μεταξύ, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη που επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Υποστήριξη του κατηγορουμένου στην απολογία του

Ο 41χρονος, κατά την απολογία του, δήλωσε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να επιτεθεί στη διασώστρια και υποστήριξε ότι ενεργούσε αμυντικά. Όπως ανέφερε, την ώρα του περιστατικού βρισκόταν στο σπίτι του και έτρωγε, χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι για να κόψει τυρί. Ισχυρίστηκε ότι η 41χρονη πίστευε ότι απουσίαζε και ότι ήταν μόνο η σύντροφός του στο σπίτι. «Εγώ έτρωγα εκείνη την ώρα, χτύπησε το κουδούνι νομίζοντας ότι έλειπα», φέρεται να κατέθεσε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε ότι η γυναίκα, κρατώντας μαχαίρι, αρχικά κινήθηκε προς τη σύντροφό του και στη συνέχεια επιχείρησε να τον χτυπήσει. «Έκανε κίνηση προς την κοιλιά της συντρόφου μου και μετά άρχισε να κουνάει το μαχαίρι προς τον λαιμό μου και τότε γύρισα το χέρι μου και την τραυμάτισα από πίσω», δήλωσε ο 41χρονος, προσθέτοντας ότι δεν άκουσε καμία συνομιλία καθώς έτρωγε.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε επίσης ότι, μετά τον τραυματισμό της, η 41χρονη διασώστρια βγήκε από το σπίτι και κατέρρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Όταν πλησίασε για να διαπιστώσει την ταυτότητά της, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για μία γνωστή του, ονόματι Δέσποινα, και σοκαρίστηκε όταν κατάλαβε ότι ήταν η διασώστρια.

Σημαντικά αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων

Καθοριστικής σημασίας είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στη σορό της 42χρονης διασώστριας. Οι Αρχές εξετάζουν αν ο 41χρονος ενήργησε σε κατάσταση άμυνας ή αν προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα με πρόθεση. Η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου θα εξαρτηθεί από τα τελικά πορίσματα της έρευνας, καθώς αυτή τη στιγμή διώκεται για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση.