Σοκ στη Σπάρτη: Κρατούσε πέντε χρόνια τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να του παίρνει τη σύνταξη

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και αναστάτωση ερευνά η αστυνομία στη Λακωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στον Μυστρά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος γιος του φέρεται να διατήρησε τη σορό του πατέρα του στο υπόγειο του ακινήτου για αρκετά χρόνια, με εκτιμήσεις που φτάνουν έως και τα τέσσερα ή πέντε χρόνια, όπως αναφέρει το notospress.gr.

Σύνταξη και θάνατος

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο ο γιος να εισέπραττε τη σύνταξη του ηλικιωμένου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος ήταν συνταξιούχος του Δημοσίου και είχε εργαστεί ως δάσκαλος, δεν είχε δηλωθεί ως αποθανών στα δημοτολόγια της Κυνουρίας, γεγονός που είναι κρίσιμο για την αστυνομική έρευνα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία, η οποία οδήγησε την αστυνομία σε έλεγχο του ανενεργού ξενοδοχείου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στον καταψύκτη.

Εξέλιξη των ερευνών

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η σορός. Επιπλέον, εξετάζεται αν υπήρξε παράνομη είσπραξη της σύνταξής του ή άλλες αξιόποινες πράξεις.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου αναμένονται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη.