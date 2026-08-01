Η φωτιά στην Αιγιαλεία συνεχίζει να μαίνεται, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μια ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αντιμετωπίσουν τους ισχυρούς ανέμους. Δύο μηνύματα από το 112 έχουν σταλεί για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Αρραβωνίτσα και Νέο Ερινεός. Με την ανατολή του ήλιου, τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα έχουν ξεκινήσει ρίψεις νερού, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Συνεχιζόμενη μάχη κατά της φωτιάς

Η κατάσταση στην Αιγιαλεία παραμένει κρίσιμη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή καθιστούν την κατάσβεση της φωτιάς ακόμα πιο δύσκολη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται ακούραστα για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές. Οι 75 πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα βρίσκονται σε εγρήγορση κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου οι κάτοικοι έχουν λάβει προειδοποίηση μέσω του 112 για να απομακρυνθούν προς την Εθνική οδό.

Εναέρια ενίσχυση

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι αρχές έδωσαν εντολή για την παρέμβαση των εναέριων μέσων. Τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα συμμετέχουν ενεργά στη μάχη κατά της φωτιάς, ενώ οι επίγειες δυνάμεις, υποστηριζόμενες από υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της.