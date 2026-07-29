Ουρές από αρνητές ταυτοτήτων στην Κοζάνη: Περιμένουν για διαβατήριο

Στην Κοζάνη, παρατηρήθηκαν πρωτοφανείς σκηνές έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο, όπου δεκάδες πολίτες, αρνητές των νέων ταυτοτήτων, σχημάτισαν ουρές με ομπρέλες για να προστατευτούν από τη ζέστη. Οι συγκεντρωμένοι περιμένουν να εκδώσουν διαβατήριο, καθώς μετά τις 3 Αυγούστου δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό με τις παλιές τους ταυτότητες.

Αλλαγές στις ταυτότητες και ταξιδιωτικά έγγραφα

Αξιοσημείωτο είναι ότι από την 3η Αυγούστου οι παλαιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ούτε καν εντός της Ζώνης Σένγκεν. Η μετάβαση στα νέα πρότυπα κρίνεται αναγκαία, καθώς οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν είτε τη νέα ταυτότητα είτε το διαβατήριό τους.

Ωστόσο, οι παλιές ταυτότητες θα παραμείνουν σε ισχύ για διοικητικές, τραπεζικές και ιδιωτικές συναλλαγές εντός της ελληνικής επικράτειας μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027. Για να αποκτήσουν το νέο έγγραφο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της σχετικής πλατφόρμας, επιλέγοντας Περιφέρεια και αστυνομικό τμήμα, όπου παρατηρείται μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στην περιφέρεια σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε στο τμήμα κατά την ημέρα του ραντεβού είτε να υποβληθεί ηλεκτρονικά από πιστοποιημένο φωτογράφο, με την παραλαβή να γίνεται συνήθως εντός επτά ημερών.

Κόστος και διαδικασία

Η διαδικασία έκδοσης του νέου εγγράφου κοστίζει 10 ευρώ, συν 0,50 ευρώ για το σχετικό ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τους πολύτεκνους υπάρχει μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών, χωρίς καμία ενέργεια από την πλευρά του πολίτη. Ωστόσο, οι ιδιωτικοί φορείς, όπως τράπεζες, εργοδότες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών, απαιτούν ατομική ενημέρωση των στοιχείων. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε απόπειρες απάτης που εκμεταλλεύονται το ζήτημα των νέων ταυτοτήτων για την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.