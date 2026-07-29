Τραγική εξέλιξη σημειώθηκε στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 29 Ιουλίου, στην περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Εγκλωβισμένοι στις φλόγες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο νεκροί ήταν εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι φέρεται να εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Η κατάσταση είναι σοβαρή και οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε τo Mega, τα δύο θύματα εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους την ώρα που η φωτιά εξαπλωνόταν με ταχύτητα στην περιοχή. Οι φλόγες περικύκλωσαν το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να διαφύγουν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για δύο νέους πυροσβέστες, ηλικίας 25 και 58 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς.

Εκκένωση περιοχών

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει την ενεργοποίηση του 112, με εντολή εκκένωσης για τις περιοχές Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από τις επικίνδυνες ζώνες.

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα ενώ επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης, υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Αγίου Βασιλείου συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ.