Σε διήμερες στάσεις εργασίας προχωρούν οι διανομείς της e-food και της Wolt

Σε στάσεις εργασίας την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, από τις 18:00 έως τις 23:00, προχωρούν οι διανομείς της e-food και της Wolt, διεκδικώντας βελτίωση των όρων εργασίας τους. Στο κάλεσμά τους κάνουν λόγο για την ανάγκη «αξιοπρεπών αμοιβών, μεγαλύτερης διαφάνειας και ουσιαστικού διαλόγου με τις εταιρίες».

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκεντρώσεις και τις δύο ημέρες, στις 18:30, στο σημείο Κηφισίας και Αλεξάνδρας, προκειμένου να εκφράσουν συλλογικά τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων της e-food, στη διήμερη κινητοποίηση συμμετέχουν και σωματεία από Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Γιάννενα και Βόλο, δίνοντας πανελλαδικό χαρακτήρα στον αγώνα τους και ενισχύοντας τη συλλογική τους φωνή.

Οι διανομείς επισημαίνουν ότι οι στάσεις εργασίας αποτελούν μήνυμα προς τις εταιρίες να προχωρήσουν σε ουσιαστικό διάλογο, ανταποκρινόμενες στα αιτήματα για ασφαλείς συνθήκες εργασίας και δίκαιη αποζημίωση.

