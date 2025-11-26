# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Σε διήμερες στάσεις εργασίας προχωρούν οι διανομείς της e-food και της Wolt

Σε διήμερες στάσεις εργασίας προχωρούν οι διανομείς της e-food και της Wolt

Σε στάσεις εργασίας την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, από τις 18:00 έως τις 23:00, προχωρούν οι διανομείς της e-food και της Wolt, διεκδικώντας βελτίωση των όρων εργασίας τους. Στο κάλεσμά τους κάνουν λόγο για την ανάγκη «αξιοπρεπών αμοιβών, μεγαλύτερης διαφάνειας και ουσιαστικού διαλόγου με τις εταιρίες».

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκεντρώσεις και τις δύο ημέρες, στις 18:30, στο σημείο Κηφισίας και Αλεξάνδρας, προκειμένου να εκφράσουν συλλογικά τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων της e-food, στη διήμερη κινητοποίηση συμμετέχουν και σωματεία από Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Γιάννενα και Βόλο, δίνοντας πανελλαδικό χαρακτήρα στον αγώνα τους και ενισχύοντας τη συλλογική τους φωνή.

Οι διανομείς επισημαίνουν ότι οι στάσεις εργασίας αποτελούν μήνυμα προς τις εταιρίες να προχωρήσουν σε ουσιαστικό διάλογο, ανταποκρινόμενες στα αιτήματα για ασφαλείς συνθήκες εργασίας και δίκαιη αποζημίωση.

Διαβάστε ακόμα: Υπόθεση Κιβωτός του Κόσμου: Ανατροπή από βασικό μάρτυρα – «Δεν υπήρξε ποτέ ασέλγεια, μου έταξαν χρήματα»

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»
Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές