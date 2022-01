Με αυστηρά πρωτόκολλα και νέες οδηγίες οι μαθητές – Αύριο κάνουν ξανά self test

Χωρίς σελφ τεστ, με μάσκες και αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα προσέρχονται σήμερα στα σχολεία οι μαθητές ενώ τα δύο σελφ τεστ, τις πρώτες ημέρες, εντόπισαν περισσότερα από 25.000 θετικά κρούσματα δημιουργώντας ανησυχία στους γονείς. Εως αργά χθες το βράδυ η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας δεν περιελάμβανε κλειστά σχολικά τμήματα λόγω κορoνοιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας σε 9.688 ανήλθαν χθες, τα θετικά σελφ τεστ εκπαιδευτικών και μαθητών Θα ακολουθήσει και τρίτο τεστ αύριο Πέμπτη για την προσέλευση την Παρασκευή των μαθητών στο σχολείο. Τη Δευτέρα πρώτη ημέρα επιστροφής στα σχολεία, το πρώτο σέλφ τεστ εντόπισε 16.000 κρούσματα, εκ των οποίων 2.300 εκπαιδευτικών θετικών στον ιό ενώ ήδη υπήρχαν 4000 εκπαιδευτικοί θετικοί στον ιό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας «όλα αυτά τα χιλιάδες κρούσματα θα κυκλοφορούσαν στην κοινωνία χωρίς τα συγκεκριμένα πρόσωπα να γνωρίζουν ότι είναι φορείς του ιού. Κάθε ένα τέτοιο εν δυνάμει κρούσμα που ανιχνεύεται μέσω του μηχανισμού του σελφ τεστ είναι άλλο ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού όχι μόνο στην σχολική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Άλλη μία απόδειξη ότι πέρα από τους αυτονόητους παιδαγωγικούς και ψυχοσυναισθηματικούς λόγους , η λειτουργία των σχολείων επιτελεί και πολύ σημαντικούς υγειονομικούς σκοπούς».

Οδηγίες για σχολικές μονάδες

Επικαιροποιημένες και αναλυτικές οδηγίες για τα μέτρα πρόληψης κατά του κορoνοϊού στις σχολικές μονάδες εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Με βάση τις οδηγίες, σε περίπτωση θετικού self test μαθητή, δεν απαιτείται PCR, αλλά rapid τεστ για την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης.

Μαθητές και εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί

Βάσει των οδηγιών, οι μαθητές καλούνται να υποβληθούν σε συνολικά τρία self test την τρέχουσα εβδομάδα, έχουν ήδη υποβληθεί στα δύο, και σε δύο ακόμη self test την επόμενη εβδομάδα. Ίδιος αριθμός self test προβλέπεται και για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό. Σε περίπτωση θετικού self test, διενεργείται rapid και, εφόσον είναι και αυτό θετικό, το κρούσμα απομονώνεται και εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης. Εάν το rapid τεστ είναι αρνητικό, ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο.

Ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί

Σημειώνεται ότι οι ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό, καλούνται να υποβληθούν σε δύο rapid ή PCR τεστ και ένα self test την εβδομάδα που διανύουμε, καθώς και σε δύο rapid ή PCR τεστ την εβδομάδα που ακολουθεί. Εφόσον κάποιο PCR τεστ είναι θετικό, το κρούσμα απομονώνεται και εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης. Σε περίπτωση θετικού rapid test, απαιτείται και PCR για την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης.



Προϋποθέσεις επιστροφής στο σχολείο

Άτομα με συμπτώματα

Όσοι έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, επιστρέφουν στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον πέντε ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων εφόσον πληρούνται τα εξής: Δεν έχουν πυρετό για πάνω από 24 ώρες και εμφανίζουν βελτίωση των συμπτωμάτων. Οι μαθητές και οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό καλούνται να προσκομίσουν αρνητικό self test την έκτη ημέρα.Οι ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό απαιτείται να υποβληθούν σε rapid τεστ την έκτη ημέρα.

Άτομα χωρίς συμπτώματα

Όσοι έχουν διαγνωστεί θετικοί, χωρίς να έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, επιστρέφουν στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον πέντε ημερών από το θετικό τεστ εφόσον πληρούνται τα εξής: Οι μαθητές και οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό καλούνται να προσκομίσουν αρνητικό self test την έκτη ημέρα. Οι ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό απαιτείται να υποβληθούν σε rapid τεστ την έκτη ημέρα.

Από τον ΕΟΔΥ σημειώνεται ότι για την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας έως την ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 ημερών από το θετικό τεστ για ασυμπτωματικά κρούσματα ή την ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων για τα συμπτωματικά κρούσματα.

