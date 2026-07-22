Ρεκόρ θερμοκρασίας 43,5 βαθμών Κελσίου: Σε ποια πόλη σημειώθηκε και πότε έρχεται η δροσιά

Με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 43 βαθμούς Κελσίου, η χώρα αποχαιρετά σταδιακά τον καύσωνα, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι από αύριο, το καιρικό σκηνικό θα αρχίσει να γίνεται πιο ήπιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι τις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης, ο υδράργυρος έφτασε σε επικίνδυνα επίπεδα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο ανέβηκε στους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν η Σπάρτη με 42 βαθμούς και ο Μυστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς.

Δυσκολίες στην Αττική και σε άλλες αστικές περιοχές

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στην Αττική και σε αρκετά μεγάλα αστικά κέντρα. Στο λεκανοπέδιο, η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στον Αυλώνα Αττικής, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας, η θερμοκρασία παρέμεινε στους 36 βαθμούς.

Άλλες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας κατέγραψαν επίσης υψηλές θερμοκρασίες, όπως η Λιβαδειά με 41,1 βαθμούς, η Χαλκίδα με 39,7, η Μυτιλήνη με 39,6 και η Καλαμάτα με 38,5 βαθμούς Κελσίου.

Αλλαγές στον καιρό από αύριο

Από την Πέμπτη, 23 Ιουλίου, αναμένονται σημαντικές αλλαγές στον καιρό, καθώς οι συνθήκες καύσωνα θα υποχωρήσουν σε πολλές περιοχές. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι περισσότερες περιοχές θα έχουν ηλιοφάνεια, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Επιπλέον, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο θα προσφέρουν μια ανάσα δροσιάς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, και στα Δωδεκάνησα ενδέχεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 6 μποφόρ.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αττική, αναμένεται αίθριος καιρός με βόρειους ανέμους 3 έως 4 μποφόρ το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοια εικόνα θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα υπάρχει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις το βράδυ. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τοπικά τα 4 μποφόρ.