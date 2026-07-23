Καιρός: Σε αισθητή πτώση η θερμοκρασία από σήμερα. Αλλάζει ο καιρός μετά τα 40άρια

Μετά το πρόσφατο κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, παρατηρείται σημαντική αλλαγή στον καιρό, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, οι κίνδυνοι πυρκαγιάς παραμένουν υψηλοί, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για κατηγορία κινδύνου 4 σε περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος.

Οι εν λόγω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση πλήρους κινητοποίησης (Red Code), κάτι που σημαίνει ότι ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι έτοιμος να αναπτύξει όλες τις απαραίτητες δυνάμεις και πόρους για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα στη Λάρισα

Στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, η κατάσταση του καιρού χθες ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς χωριά επλήγησαν από μπουρίνι και χαλάζι το απόγευμα της Τετάρτης. Στη Σπηλιά Κισσάβου καταγράφηκε χαλαζόπτωση, ενώ στο Ζάππειο Λάρισας ξέσπασε φωτιά που κατέστρεψε υπολείμματα καλλιεργειών. Πυροσβεστικές δυνάμεις με τέσσερα οχήματα και 10 άνδρες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Πρόγνωση καιρού για σήμερα

Σήμερα, οι καιρικές συνθήκες αναμένονται πιο ήπιες. Στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, την Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, και τοπικά 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 32 έως 33 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τοπικές προβλέψεις

- **Μακεδονία, Θράκη**: Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. - **Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος**: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. - **Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος**: Λίγες νεφώσεις με πιθανές βροχές. - **Κυκλάδες, Κρήτη**: Γενικά αίθριος καιρός. - **Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα**: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. - **Αττική**: Λίγες νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές. - **Θεσσαλονίκη**: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με την πτώση να συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός την Παρασκευή 24-07-2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 25-07-2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.