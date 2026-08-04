Άγνωστο επίδομα από τον ΕΦΚΑ: Δικαιούχοι και ποσά έως 846 ευρώ τον μήνα

Ένα σχετικά άγνωστο επίδομα, γνωστό ως «συμπαράσταση ετέρου προσώπου», είναι διαθέσιμο από τον e-ΕΦΚΑ για τους συνταξιούχους που αντιμετωπίζουν αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Αυτή η παροχή, η οποία αναφέρεται επίσης ως επίδομα απόλυτης αναπηρίας, χορηγείται κατόπιν γνωμάτευσης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Τα ποσά που καταβάλλονται διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την προέλευση του δικαιούχου, είτε από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το επίδομα «συμπαράστασης ετέρου προσώπου» απευθύνεται σε συνταξιούχους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζονται μόνιμα τη βοήθεια τρίτου προσώπου για τις καθημερινές τους ανάγκες. Η παροχή καταβάλλεται ως προσαύξηση της κύριας σύνταξης και δεν χορηγείται αυτόματα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ ότι ο συνταξιούχος δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και χρειάζεται συνεχή φροντίδα, επίβλεψη ή υποστήριξη από άλλο άτομο.

Η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής είναι καθοριστική για την χορήγηση της παροχής, καθώς το κριτήριο δεν είναι μόνο το ποσοστό αναπηρίας, αλλά και η πραγματική ανάγκη διαρκούς φροντίδας. Επιπλέον, απαιτείται μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

Ποσό ενίσχυσης

Το ύψος της παροχής ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και τον χρόνο της πρώτης ασφάλισης, με το ποσό να φτάνει έως και 846 ευρώ τον μήνα σε ορισμένες περιπτώσεις. Το επίδομα χορηγείται κυρίως σε συνταξιούχους αναπηρίας, εφόσον η γνωμάτευση των ΚΕΠΑ δηλώνει ότι χρειάζονται συνεχή βοήθεια από τρίτο πρόσωπο. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης οι τυφλοί συνταξιούχοι, καθώς και ορισμένοι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, εφόσον ο θανών ασφαλισμένος είχε υπαχθεί στην ασφάλιση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Αντίθετα, οι συνταξιούχοι γήρατος δεν δικαιούνται την προσαύξηση μόνο λόγω της ανάγκης βοήθειας στην καθημερινότητά τους, εκτός από τους τυφλούς συνταξιούχους γήρατος. Επίσης, το επίδομα δεν καταβάλλεται σε ασφαλισμένους που δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί, ακόμη και αν υπάρχει θετική γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ.

Υπολογισμός της προσαύξησης

Για τους ασφαλισμένους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, η προσαύξηση ανέρχεται στο 50% της κύριας σύνταξης, με ανώτατο ποσό τα 671,40 ευρώ τον μήνα. Για όσους ασφαλίστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, το ποσό είναι σταθερό και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία, με το ποσό να διαμορφώνεται σε 201,71 ευρώ τον μήνα από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Για τους τυφλούς συνταξιούχους, η προσαύξηση υπολογίζεται επίσης στο 50% της κύριας σύνταξης, με ανώτατο όριο τα 671,40 ευρώ. Σε περιπτώσεις συνταξιούχων με παραπληγία ή τετραπληγία, μπορεί να χορηγηθεί υψηλότερη ενίσχυση εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για το εξωιδρυματικό επίδομα.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή αίτησης για πιστοποίηση της αναπηρίας μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Η αίτηση διαβιβάζεται στα ΚΕΠΑ, τα οποία εξετάζουν τον ενδιαφερόμενο και εκδίδουν τη σχετική γνωμάτευση. Μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ο συνταξιούχος πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για τη χορήγηση της παροχής, μέσω της υπηρεσίας «Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής». Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα με την αίτηση προς τα ΚΕΠΑ ή εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση της γνωστοποίησης του αποτελέσματος.

Πληρωμές συντάξεων

Οι πρώτοι συνταξιούχοι που θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους είναι αυτοί των πρώην ταμείων μη μισθωτών, καθώς και οι δικαιούχοι συγκεκριμένων κατηγοριών κύριων και επικουρικών συντάξεων. Στις 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016. Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.