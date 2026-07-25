Φοιτητική στέγη: Στα ύψη τα ενοίκια σε 21 φοιτουπόλεις

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, οι ενοικιάσεις φοιτητικών κατοικιών έχουν εκτοξευτεί σε 21 φοιτητούπολεις, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές προκλήσεις στην αναζήτηση οικονομικά προσιτής στέγης.

Οι φοιτητούπολεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Ορισμένες από τις περιοχές που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα ενοίκια περιλαμβάνουν γνωστά πανεπιστημιακά κέντρα. Οι φοιτητές διαπιστώνουν ότι οι τιμές των ενοικίων συνεχώς ανεβαίνουν, καθιστώντας δύσκολη την εύρεση κατάλληλης στέγης.

Αντίκτυποι στους φοιτητές

Η αύξηση των ενοικίων έχει άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα των φοιτητών, οι οποίοι αναγκάζονται να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, όπως η συγκατοίκηση ή η μετακίνηση σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Αυτή η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την ακαδημαϊκή τους απόδοση και την ψυχολογία τους.

Ειδικότερα, στις 21 φοιτητικές πόλεις της περιφέρειας, τα ζητούμενα μισθώματα για φοιτητικές κατοικίες καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες 30-45 τ.μ., που αποτελούν και την κυριότερη επιλογή των φοιτητών, με τη μεσοσταθμική αύξηση να προσεγγίζει το 8%. Στις κατοικίες έως 25 τ.μ. η μέση αύξηση διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ στις κατοικίες 50-60 τ.μ. περιορίζεται περίπου στο 6%. Παράλληλα, σε ορισμένες πόλεις παρατηρούνται μικρές αποκλιμακώσεις στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, οι οποίες αφορούν κυρίως μη ανακαινισμένα ακίνητα, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τη συνολική ανοδική τάση της αγοράς.

Αντίστοιχα, στην Πάτρα, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 5%-6% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες έως 25 τ.μ., όπου η μεσοσταθμική αύξηση προσεγγίζει το 7%-8%, ενώ στις κατοικίες 30-45 τ.μ. διαμορφώνεται περίπου στο 4%-5%. Στις κατοικίες 50-60 τ.μ. η εικόνα εμφανίζεται περισσότερο σταθεροποιημένη, με τη μέση αύξηση να περιορίζεται περίπου στο 2%-3%.

Την ίδια στιγμή, η διαθεσιμότητα μικρών κατοικιών, που αποτελούν την πρώτη επιλογή των περισσότερων φοιτητών, περιορίζεται συνεχώς. Οι κατοικίες έως 25 τ.μ. είναι πλέον ιδιαίτερα δυσεύρετες, ενώ σε αρκετές φοιτητικές πόλεις η διαθεσιμότητά τους είναι πρακτικά μηδενική, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερη την αναζήτηση οικονομικής στέγης.

Όπως, επίσης, αναφέρει ο κ. Μπάκας, πρόεδρος του δικτύου, «δεν είναι λίγες οι φοιτητουπόλεις με έντονη τουριστική δυναμική, όπου η μίσθωση κατοικίας πραγματοποιείται πλέον με διαφορετικούς όρους. Σε περιοχές όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Κέρκυρα και η Ρόδος, αλλά και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, πολλοί ιδιοκτήτες μισθώνουν τις κατοικίες τους σε φοιτητές από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο, ζητώντας την αποχώρησή τους πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, ώστε τα ακίνητα να διατεθούν μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πρακτική αυτή δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται κάθε χρόνο να αναζητούν εκ νέου κατοικία ή να αποδέχονται συμβάσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Με προϋπολογισμό έως 300 ευρώ τον μήνα, οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες και αφορούν κυρίως ανακαινισμένες κατοικίες έως 20 τ.μ. ή μη ανακαινισμένα διαμερίσματα έως 25 τ.μ., γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την εύρεση κατάλληλης φοιτητικής στέγης». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ζητούμενα μισθώματα στην Πάτρα αυξήθηκαν κατά περίπου 55% την περίοδο 2017-2023, αποτυπώνοντας τη σημαντική ανατίμηση που έχει σημειωθεί στην αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, το κόστος στέγασης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η φοιτητική κατοικία έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Χαρτογράφηση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης

Πάτρα

Στην Πάτρα, όπου εδρεύει το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, τα ζητούμενα μισθώματα στις περισσότερες φοιτητικές περιοχές εξακολουθούν να καταγράφουν αυξητικές τάσεις, περιορίζοντας τις διαθέσιμες οικονομικές επιλογές για τους νέους φοιτητές. Στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 300€/μήνα έως 400€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 650€/μήνα. Οι υψηλότερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Πιο οικονομικές επιλογές εξακολουθούν να προσφέρουν οι περιοχές Ταραμπούρα, Ζαρουχλέικα, Ψαροφάι και Πλατεία Παπανδρέου, όπου το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. διαμορφώνεται από 250€/μήνα έως 270€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. κυμαίνεται από 260€/μήνα έως 400€/μήνα. Οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην περιοχή των Ψηλών Αλωνίων.

Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 280€/μήνα έως 450€/μήνα, για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 600€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. αγγίζει τα 700€/μήνα. Οι ανώτερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Παράλληλα, η δυναμική της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων συνεχίζει να ενισχύεται. Στην Πάτρα είναι σήμερα εγγεγραμμένα 456 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 435 το 2025 και 413 το 2024, γεγονός που καταδεικνύει τη σταδιακή αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος στη συγκεκριμένη αγορά.



Κομοτηνή

Στην Κομοτηνή, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 230€/μήνα έως 400€/μήνα. Για κατοικίες 30-45 τ.μ., οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται από 250€/μήνα έως 600€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Αντίστοιχα, για κατοικίες 50-60 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 300€/μήνα έως 600€/μήνα, με τις υψηλότερες τιμές να αφορούν πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες.



Βόλος

Στον Βόλο είναι εγγεγραμμένα 858 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 753 το 2025 και 823 το 2024. Τα υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα καταγράφονται στα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, για κατοικίες 30-40 τ.μ. τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 250€/μήνα έως 600€/μήνα, για κατοικίες έως 25 τ.μ. από 250€/μήνα έως 380€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. φθάνουν ακόμη και τα 650€/μήνα.

Ιωάννινα

Στα Ιωάννινα είναι εγγεγραμμένα 537 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 534 το 2025, 516 το 2024 και 428 το 2023. Κατά τους χειμερινούς μήνες, η δυναμική της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης ενισχύεται σημαντικά, φθάνοντας ακόμη και τα 500-700 ακίνητα, λόγω της αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας. Στη φοιτητούπολη της Ηπείρου, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 250€/μήνα έως 400€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. από 260€/μήνα έως 700€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα είναι εγγεγραμμένα 752 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 765 το 2025 και 748 το 2024. Ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη διαθεσιμότητα κατοικιών για τους νέους φοιτητές. Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει έως 650€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες. Για κατοικίες 50-60 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα φθάνουν ακόμη και τα 730€/μήνα, ακόμη και όταν πρόκειται για μη επιπλωμένες κατοικίες χωρίς ηλεκτρικές συσκευές. Για κατοικίες έως 25 τ.μ., οι ζητούμενες τιμές κυμαίνονται από 350€/μήνα έως 470€/μήνα για πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Χανιά – Ρόδος – Κέρκυρα

Στους τρεις μεγαλύτερους νησιωτικούς φοιτητικούς προορισμούς, σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών επιλέγει να μισθώνει τις κατοικίες σε φοιτητές από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο ή τον Ιούνιο και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου να τις διαθέτει μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στον Δήμο Χανίων, είναι εγγεγραμμένα περίπου 3.690 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 3.694 το 2025 και 3.738 το 2024. Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινά από 520€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 800€/μήνα.

Στη Ρόδο, είναι εγγεγραμμένα 927 ακίνητα, έναντι 856 το 2025 και 798 το 2024. Το ζητούμενο μίσθωμα για πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινά από 590€/μήνα, ενώ η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 25 τ.μ. είναι σχεδόν μηδενική, όπως ιδιαίτερα περιορισμένη είναι και η προσφορά κατοικιών 50-60 τ.μ. Στην Κέρκυρα, οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στην Παλιά Πόλη. Για κατοικίες 30-45 τ.μ., πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες, τα ζητούμενα μισθώματα ξεκινούν από 550€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. κυμαίνονται από 600€/μήνα έως 850€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα. Στο νησί είναι εγγεγραμμένα 5.471 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 6.412 το 2025 και 6.759 το 2024.

Ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των ενοικίων μετά το τέλος της θερινής περιόδου

Περιορισμένη αποκλιμάκωση των ζητούμενων μισθωμάτων θα μπορούσε να καταγραφεί μετά το τέλος της θερινής περιόδου, εφόσον μέρος των κατοικιών που σήμερα διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης επιστρέψει στη μακροχρόνια αγορά. Ωστόσο, κατά την παρούσα περίοδο καταγράφεται περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, με ολοένα περισσότερα ακίνητα να εγγράφονται στις σχετικές πλατφόρμες, αντανακλώντας τη διατήρηση της υψηλής τουριστικής ζήτησης και του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

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