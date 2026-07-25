Μαγνήσιο: 7 προβλήματα υγείας στα οποία μπορεί να βοηθήσει η λήψη του

Το μαγνήσιο έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή συμπληρώματα διατροφής, με επιστημονικές ενδείξεις που υποστηρίζουν τη χρήση του για την αντιμετώπιση επτά διαφορετικών προβλημάτων υγείας, όπως η δυσκοιλιότητα, οι ημικρανίες και η αϋπνία. Οι ειδικοί υγείας επισημαίνουν ότι η αποτελεσματικότητα του μαγνησίου ποικίλλει ανάλογα με την πάθηση και το επίπεδο των επιστημονικών αποδείξεων που υπάρχουν. Είναι επίσης σημαντικό να τηρούνται τα όρια πρόσληψης και να ζητείται η συμβουλή ενός ειδικού πριν από τη λήψη του.

Τα προβλήματα υγείας που μπορεί να βοηθήσει το μαγνήσιο

1. **Υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις** Το μαγνήσιο συμβάλλει στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων, γεγονός που μπορεί να μειώσει ελαφρώς την αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, τα συμπληρώματα δεν αντικαθιστούν τις θεραπείες για καρδιοπάθειες.

2. **Υψηλό σάκχαρο στο αίμα και διαβήτης** Η κατανάλωση επαρκών ποσοτήτων μαγνησίου σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο διαβήτη, καθώς βοηθά στον μεταβολισμό της γλυκόζης. Αντίθετα, η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να επιδεινώσει την αντίσταση στην ινσουλίνη.

3. **Δυσκοιλιότητα** Το μαγνήσιο είναι βασικό συστατικό πολλών καθαρτικών. Διάφοροι τύποι μαγνησίου χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας, με τη σωστή δόση να εξαρτάται από τον τύπο του μαγνησίου που λαμβάνεται.

4. **Οστεοπόρωση** Η επαρκής πρόσληψη μαγνησίου είναι σημαντική για τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας, καθώς τα οστά αποθηκεύουν το μεγαλύτερο μέρος του μαγνησίου στο σώμα.

5. **Ημικρανίες** Το μαγνήσιο μπορεί να μειώσει τη συχνότητα των ημικρανιών σε ορισμένα άτομα, αν και δεν λειτουργεί το ίδιο για όλους.

6. **Στρες και άγχος** Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου μπορεί να μειώσουν τα συμπτώματα ήπιου άγχους ή κατάθλιψης, αν και τα δεδομένα είναι περιορισμένα.

7. **Αϋπνία** Αν και δεν είναι οριστική θεραπεία για την αϋπνία, το μαγνήσιο μπορεί να προάγει τη χαλάρωση και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου σε ορισμένα άτομα.

Όρια πρόσληψης και παρενέργειες

Το ανώτατο ανεκτό όριο πρόσληψης μαγνησίου από συμπληρώματα είναι τα 350 mg ημερησίως. Η υπερβολική λήψη μπορεί να προκαλέσει διάρροια, ναυτία και κοιλιακό πόνο. Σε σπάνιες περιπτώσεις, πολύ υψηλά επίπεδα μαγνησίου στο σώμα μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές, όπως καρδιακή αρρυθμία.

Σημαντική σημείωση: Πριν από τη λήψη οποιουδήποτε συμπληρώματος μαγνησίου, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, ειδικά αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή.