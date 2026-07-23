Ακατάσχετα επιδόματα: Ποια προστατεύονται από την Εφορία και πώς να αντιδράσετε σε λάθη

Πολλά κρατικά επιδόματα είναι ακατάσχετα σύμφωνα με το νόμο και δεν μπορούν να δεσμευτούν από την Εφορία για οφειλές προς το Δημόσιο. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Εφορία μπορεί να κάνει λάθος και να κατασχέσει αυτά τα επιδόματα. Στο άρθρο αυτό, θα εξετάσουμε τη διαδικασία δήλωσης ενός ακατάσχετου λογαριασμού και τις ενέργειες που απαιτούνται σε περίπτωση λανθασμένης κατάσχεσης.

Ποια επιδόματα θεωρούνται ακατάσχετα

Ακολουθεί μια αναλυτική λίστα με ορισμένα από τα επιδόματα που προστατεύονται από κατάσχεση:

- Το επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ - Το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας - Τα αναπηρικά προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ - Το επίδομα στέγασης του ΟΠΕΚΑ - Το επίδομα θέρμανσης - Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Το επίδομα παιδιού (Α21) - Το επίδομα γέννησης - Τα χρηματικά έπαθλα της φορολοταρίας - Το επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων - Το επίδομα αναδοχής - Το επίδομα μητρότητας - Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ - Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών - Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων - Το ετήσιο εφάπαξ επίδομα των 300 ευρώ σε συνταξιούχους

Διαδικασία για την αποφυγή λαθών

Σε περιπτώσεις που η Εφορία κατασχέσει ακατάσχετα επιδόματα, οι δικαιούχοι μπορεί να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Για να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις, οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα πιστώνονται τα επιδόματα.

Εάν δεν έχει δηλωθεί ο λογαριασμός ως ακατάσχετος, οι φορολογούμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα για να ζητήσουν την επιστροφή των κατασχεθέντων χρημάτων:

1. Επίσκεψη στην αρμόδια τράπεζα για να αποκτήσουν αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που να δείχνει το ποσό του επιδόματος. 2. Υποβολή αίτησης στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ.

Διαδικασία δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού

Για να δηλώσει κάποιος έναν και μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό, μπορεί να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/ και επιλέξτε το πλαίσιο «Εφαρμογές». 2. Επιλέξτε «Πολίτες», μεταβείτε στο γράμμα Α και επιλέξτε «Ακατάσχετος λογαριασμός». 3. Πατήστε «Είσοδος στην Εφαρμογή» και εισάγετε το όνομα χρήστη (Ονοματεπώνυμο) και τον κωδικό πρόσβασης (taxisnet). 4. Επιλέξτε «Είσοδος», συμπληρώστε το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού και υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση. 5. Αποθηκεύστε ή εκτυπώστε το αποδεικτικό, αν χρειάζεται.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) ενημερώνει τις τράπεζες και η έγκριση γίνεται αυθημερόν. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του gov.gr.

Σημειώνεται ότι τα ποσά των ακατάσχετων επιδομάτων δεν υπολογίζονται στο μηνιαίο ακατάσχετο όριο των 1.600 ευρώ