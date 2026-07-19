Σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, καθώς ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Οι επιχειρήσεις ελπίζουν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα ενισχύσει την αγορά, σε μία περίοδο που είναι κρίσιμη για την πορεία του λιανεμπορίου μέχρι το τέλος του έτους.

Λειτουργία και ωράριο καταστημάτων

Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο οι ώρες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές εμπορικές ενώσεις και τις επιχειρήσεις. Συνήθως, τα περισσότερα μικρομεσαία καταστήματα αναμένεται να κλείσουν γύρω στις 18:00, ενώ τα πολυκαταστήματα και οι μεγάλες αλυσίδες θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00.

Προσδοκίες της αγοράς

Στις πρώτες ημέρες των θερινών εκπτώσεων παρατηρείται συνήθως αυξημένη κίνηση στις εμπορικές αγορές. Η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου προσφέρει στους εμπόρους μια επιπλέον ευκαιρία να προσελκύσουν καταναλωτές. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η κίνηση θα εξαρτηθεί από την τουριστική επισκεψιμότητα και τις καιρικές συνθήκες. Οι προβλεπόμενες υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να περιορίσουν την προσέλευση κατά τις μεσημβρινές ώρες, με την αγορά να εκτιμά ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα θα παρατηρηθεί το πρωί και αργά το απόγευμα.

Ενίσχυση της εμπορικής κίνησης

Οι προσδοκίες παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η κορύφωση της τουριστικής περιόδου αναμένεται να ενισχύσει την κίνηση στις εμπορικές αγορές σε περιοχές όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, καθώς και σε δημοφιλείς νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, ο συνολικός κύκλος εργασιών των φετινών θερινών εκπτώσεων αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ονομαστική αύξηση από 2% έως 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κανονισμοί για την αναγραφή τιμών

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η προηγούμενη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης. Η μείωση μπορεί να αναφέρεται είτε ως ποσοστό, είτε ως συγκεκριμένο ποσό, είτε με την αναγραφή της νέας και της προηγούμενης τιμής.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε ότι οι θερινές εκπτώσεις είναι μια σημαντική περίοδος για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους και στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές. Τόνισε, ωστόσο, ότι προϋπόθεση για την επιτυχία της εκπτωτικής περιόδου είναι η τήρηση της νομιμότητας και η διαφάνεια στις τιμές.

Πανελλαδική απεργία της ΟΙΥΕ

Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για την Κυριακή, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και διεκδικώντας την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.