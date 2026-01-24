Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η μάχη της 6χρονης στη ΜΕΘ, τα νέα ντοκουμέντα του «Τούνελ» για την εξαφάνιση της ανήλικης και το νέο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται.

[09:00] – Η μάχη για τη ζωή της 6χρονης στην Κόρινθο

Κρίσιμα παραμένουν τα επόμενα 24ωρα για την 6χρονη που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα, επιπλοκή της γρίπης. Το παιδί διασωληνώθηκε εσπευσμένα μετά από ραγδαία επιδείνωση.

Ελπίδες για το 3χρονο αγοράκι: Τα νέα είναι πιο ευχάριστα για το αγοράκι που επίσης νοσηλεύεται, καθώς οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο αποσωλήνωσης τις επόμενες ώρες. διαβάστε αναλυτικά

[08:45] – Θρίλερ στην Κρήτη: «Ας τον βρούμε όπως κι αν είναι»

Συγκλονίζει η μητέρα του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, στο «Τούνελ».

Τα στοιχεία: Οι τελευταίες συνομιλίες δείχνουν έναν άνθρωπο πιεσμένο από το σύστημα υγείας, ενώ οι μαρτυρίες για έναν «χαμένο άνδρα» στα βουνά της Κρήτης τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν, βυθίζοντας ξανά την υπόθεση στο σκοτάδι. διαβάστε αναλυτικά

[08:30] – Στο μικροσκόπιο οι 2.000 κάμερες με AI

Ξεκινά η τοποθέτηση 2.000 καμερών με Τεχνητή Νοημοσύνη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Τα πρώτα στοιχεία από τις πιλοτικές κάμερες στη Συγγρού σοκάρουν: Χιλιάδες οδηγοί πιάστηκαν χωρίς ζώνη ή με το κινητό στο χέρι.διαβάστε αναλυτικά

[08:00] – Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Η έκκληση της μητέρας

Μετά τη χθεσινή εκπομπή «Φως στο Τούνελ», οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή του Ζωγράφου και την Ομόνοια. Η μητέρα της ανήλικης ξέσπασε σε λυγμούς μπροστά στην κάμερα: «Λόρα, δώσε μας ένα σημάδι, σε αγαπάμε». διαβάστε αναλυτικά

[07:45] – Νυχτερινές λιγούρες: Δεν φταίει η αυτοπειθαρχία σας!

Αν το βράδυ νιώθετε ότι χάνετε τον έλεγχο με το φαγητό, η επιστήμη λέει πως το πρόβλημα είναι βιολογικό και όχι ψυχολογικό. διαβάστε αναλυτικά

Η αιτία: Ο οργανισμός μπαίνει σε «κατάσταση επιβίωσης» επειδή δεν πήρε αρκετές θερμίδες και πρωτεΐνη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η λύση: Πρωινό με τουλάχιστον 30γρ. πρωτεΐνης και σταθερά γεύματα ανά 4-5 ώρες.

[07:30] – Καιρός: «Ανάσα» με 20άρια πριν τη νέα κακοκαιρία

Ήπιο σκηνικό σήμερα και αύριο με νοτιάδες και αφρικανική σκόνη. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρή επιδείνωση από τη Δευτέρα με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. διαβάστε αναλυτικά

