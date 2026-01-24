Τέλος η «ασυλία» στους δρόμους: Έρχονται 2.000 κάμερες με ΑΙ – Πού έχουν μπει ήδη και ποια πρόστιμα βεβαιώνουν

Σε πλήρη λειτουργία το 2026 το νέο σύστημα «Οδυσσέας». Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα στέλνει την κλήση στο κινητό σας σε δευτερόλεπτα. Τα σοκαριστικά στοιχεία από τις πιλοτικές κάμερες σε Συγγρού και Σύνταγμα.

Μια νέα εποχή, με μηδενική ανοχή στις παραβάσεις του ΚΟΚ, ξεκινά στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Με 2.000 νέες κάμερες προηγμένης τεχνολογίας (AI) και το αυτοματοποιημένο σύστημα «Οδυσσέας», η τροχαία θα μπορεί πλέον να βεβαιώνει παραβάσεις χωρίς την παρουσία αστυνομικού, στέλνοντας το πρόστιμο απευθείας στο Gov.gr Wallet των οδηγών.

Πού λειτουργούν ήδη πιλοτικά οι 8 κάμερες ΑΙ

Αν και ακόμα δεν αποστέλλονται κλήσεις, οι κάμερες καταγράφουν τα πάντα. Τα σημεία είναι:

Αθήνα: Πανεπιστημίου και Βασ. Σοφίας. Αγία Παρασκευή: Λ. Μεσογείων και Χαλανδρίου. Ραφήνα: Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ. Καλλιθέα: Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής. Ελληνικό: Λ. Βουλιαγμένης και Τήνου. Ψυχικό: Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως.

Τα «μαργαριτάρια» των οδηγών: 27.000 παραβάσεις σε λίγες μέρες!

Τα στοιχεία από την πιλοτική λειτουργία είναι σοκαριστικά. Μόνο στην Αγία Παρασκευή, 27.736 οδηγοί παραβίασαν το κόκκινο ή σταμάτησαν πάνω στη διάβαση μέσα σε ένα μήνα! Στη Συγγρού, πάνω από 9.000 οδηγοί πιάστηκαν να μην φορούν ζώνη ή να μιλούν στο κινητό.

Τι θα καταγράφει το σύστημα «Οδυσσέας»:

Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Μη χρήση ζώνης ή κράνους.

Κίνηση σε Λεωφορειολωρίδες και ΛΕΑ.



Πώς θα έρχεται η κλήση;

Ξεχάστε τα χαρτάκια στο παρμπρίζ. Ο παραβάτης θα λαμβάνει push notification στο κινητό του (Gov.gr Wallet) ή SMS. Αν το πρόστιμο δεν πληρωθεί εντός 8 μηνών, θα μεταφέρεται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και θα βεβαιώνεται ως φορολογική οφειλή.

