Η δραματική έκκληση στο «Τούνελ» για τον 33χρονο που εξαφανίστηκε από το Βενιζέλειο. Οι τελευταίες συνομιλίες με τους φίλους του, το μυστήριο με το κινητό και οι μαρτυρίες που «δείχνουν» έναν άνθρωπο-φάντασμα.

Για περισσότερο από έναν μήνα, η τύχη του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου παραμένει το μεγαλύτερο μυστήριο στην Κρήτη. Η Αγγελική Νικολούλη και το «Φως στο Τούνελ» έφεραν στο φως νέα στοιχεία, μαρτυρίες και τις τελευταίες επικοινωνίες του αγνοούμενου, την ώρα που η οικογένειά του βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης απόγνωσης.

«Ας τον βρούμε... ακόμα και νεκρό»

Η μητέρα του Αλέξη, σε μια κατάθεση ψυχής που συγκλόνισε το πανελλήνιο, ζήτησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο της αναμονής. «Να τον βρούμε όπως και να 'ναι. Να τελειώνει το μαρτύριο. Αυτό που θέλω είναι να μην υποφέρει άλλο. Ας τον βρούμε, όπως κι αν τον βρούμε», δήλωσε, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που ήταν κλειστός με την οικογένειά του αλλά «ανοιχτό βιβλίο» για τους φίλους και τους ασθενείς του.

Οι τελευταίες συνομιλίες: «Δεν έχω λεφτά για ιατρείο»

Το «Τούνελ» αποκάλυψε μηνύματα από ομαδική συνομιλία με φίλους του, όπου ο Αλέξης εξέφραζε την απογοήτευσή του για το σύστημα υγείας:

Η κούραση: Διαμαρτυρόταν για τις ατελείωτες εφημερίες και το γεγονός ότι δεν του έδιναν άδεια για τα Χριστούγεννα.



Το σχέδιο φυγής: Σκόπευε να παραιτηθεί, να δώσει εξετάσεις τον Μάιο και να φύγει για ειδικότητα στη Γερμανία, αν και τον προβλημάτιζε το οικονομικό σκέλος.



Το τελευταίο στίγμα: Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 20:25, διάβασε το τελευταίο μήνυμα των φίλων του αλλά δεν απάντησε ποτέ.

Το θρίλερ με τις μαρτυρίες

Παρά τις έντονες έρευνες, επικρατεί σύγχυση. Κάτοικος στην Κάντανο περιέγραψε έναν άνδρα που έμοιαζε «χαμένος στο πουθενά» και ρωτούσε πώς να πάει στο Καστέλι με τα πόδια. Ωστόσο, η ομάδα εθελοντών ανακοίνωσε πως ο συγκεκριμένος άνδρας επικοινώνησε μαζί τους και διευκρίνισε πως δεν είναι ο αγνοούμενος γιατρός, οδηγώντας τις έρευνες και πάλι σε τέλμα.

Η τελευταία κλήση στην οικογένεια

Την ημέρα που χάθηκε, ο Αλέξης μίλησε με τους γονείς του. «Τον ρώτησα πού πάει, μου είπε ότι δεν ξέρει. Ότι έχει χαθεί. Τον παρακάλεσα να γυρίσει πίσω και τότε έκλεισε το τηλέφωνο», θυμάται η μητέρα του. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε παρατημένο σε έναν δύσβατο δρόμο-αδιέξοδο.

