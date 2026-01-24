Ήπιο σκηνικό το Σαββατοκύριακο με νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Προσοχή στην περιορισμένη ορατότητα και τις ομίχλες. Η πρόγνωση για τη μεγάλη αλλαγή από τη Δευτέρα.

Ένα προσωρινό «διάλειμμα» παρουσιάζει ο καιρός αυτό το Σαββατοκύριακο, με το σκηνικό να παραμένει μουντό αλλά θερμό. Οι νοτιάδες θα κυριαρχήσουν, φέρνοντας μαζί τους αφρικανική σκόνη και υγρασία, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ειδικά τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση για το Σάββατο και την Κυριακή

Σάββατο: Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 19 στα νησιά.

Κυριακή: Η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο, αγγίζοντας τους 20 βαθμούς Κελσίου στα νότια και τη νησιωτική χώρα. Ωστόσο, από το βράδυ οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στο Ιόνιο και θα σημειωθούν οι πρώτες καταιγίδες.



Αλλαγή σκηνικού από Δευτέρα (26/01)

Η «άνοιξη» του Σαββατοκύριακου θα είναι σύντομη, καθώς από τη Δευτέρα έρχεται νέα επιδείνωση:

Ισχυρές βροχές & καταιγίδες: Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιόνια: Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Θυελλώδεις άνεμοι: Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες έντασης έως 8 μποφόρ.

Πτώση θερμοκρασίας: Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει αισθητά στα κεντρικά και βόρεια.

Διαβάστε ακόμα: Τρελαίνεται ο καιρός: Λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 20άρια – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το νέο 48ωρο