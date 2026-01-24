Καιρός: Διήμερη «ανάσα» με 20άρια και αφρικανική σκόνη – Πότε έρχεται η νέα επιδείνωση

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 27 άτομα
Καιρός: Διήμερη «ανάσα» με 20άρια και αφρικανική σκόνη – Πότε έρχεται η νέα επιδείνωση

Ήπιο σκηνικό το Σαββατοκύριακο με νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Προσοχή στην περιορισμένη ορατότητα και τις ομίχλες. Η πρόγνωση για τη μεγάλη αλλαγή από τη Δευτέρα.

Ένα προσωρινό «διάλειμμα» παρουσιάζει ο καιρός αυτό το Σαββατοκύριακο, με το σκηνικό να παραμένει μουντό αλλά θερμό. Οι νοτιάδες θα κυριαρχήσουν, φέρνοντας μαζί τους αφρικανική σκόνη και υγρασία, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ειδικά τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση για το Σάββατο και την Κυριακή

  • Σάββατο: Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 19 στα νησιά.
  • Κυριακή: Η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο, αγγίζοντας τους 20 βαθμούς Κελσίου στα νότια και τη νησιωτική χώρα. Ωστόσο, από το βράδυ οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στο Ιόνιο και θα σημειωθούν οι πρώτες καταιγίδες.


Αλλαγή σκηνικού από Δευτέρα (26/01)
Η «άνοιξη» του Σαββατοκύριακου θα είναι σύντομη, καθώς από τη Δευτέρα έρχεται νέα επιδείνωση:

  • Ισχυρές βροχές & καταιγίδες: Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.
  • Χιόνια: Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.
  • Θυελλώδεις άνεμοι: Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες έντασης έως 8 μποφόρ.
  • Πτώση θερμοκρασίας: Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει αισθητά στα κεντρικά και βόρεια.

Διαβάστε ακόμα: Τρελαίνεται ο καιρός: Λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 20άρια – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το νέο 48ωρο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ήταν κοινό μυστικό ότι τον τρομοκρατούσε» – Νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα
Κοινωνία

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ήταν κοινό μυστικό ότι τον τρομοκρατούσε» – Νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα

Δικαστικό «μπλόκο» στη Λάρισα: Ποινές φυλάκισης σε γονείς που κρατούσαν τα παιδιά εκτός σχολείου στον κορονοϊό
Κοινωνία

Δικαστικό «μπλόκο» στη Λάρισα: Ποινές φυλάκισης σε γονείς που κρατούσαν τα παιδιά εκτός σχολείου στον κορονοϊό

«Πόλεμος» στον αέρα για την τραγωδία στη Γλυφάδα: Άγριος καβγάς Παγώνη – Καλλιακμάνη
Media

«Πόλεμος» στον αέρα για την τραγωδία στη Γλυφάδα: Άγριος καβγάς Παγώνη – Καλλιακμάνη

«Θα την ντύσω νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»: Τα λόγια του πατέρα της καθηγήτριας που «έσβησε» στη Γλυφάδα
Κοινωνία

«Θα την ντύσω νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»: Τα λόγια του πατέρα της καθηγήτριας που «έσβησε» στη Γλυφάδα

Σφοδρή επίθεση Λένας Διβάνη στη Μαρία Καρυστιανού: «Χρησιμοποιήσατε τη δημοκρατική βιτρίνα για ακροδεξιές ιδέες»
Πολιτική

Σφοδρή επίθεση Λένας Διβάνη στη Μαρία Καρυστιανού: «Χρησιμοποιήσατε τη δημοκρατική βιτρίνα για ακροδεξιές ιδέες»