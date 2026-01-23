Δραματικές ώρες για την 6χρονη με γρίπη: Υπέστη εγκεφαλίτιδα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Δραματικές ώρες για την 6χρονη με γρίπη: Υπέστη εγκεφαλίτιδα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Σοβαρή επιπλοκή για το κοριτσάκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο. «Κατέρρευσε την ώρα που έτρωγε», περιγράφει η γιαγιά της. Ποια η κατάσταση του 3χρονου αγοριού που δίνει τη δική του μάχη.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 6χρονη που προσβλήθηκε από γρίπη, καθώς παρουσίασε σοβαρή επιπλοκή στον εγκέφαλο. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της, χαρακτηρίζοντας το επόμενο εικοσιτετράωρο καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας της.

Το χρονικό της κατάρρευσης

Σύμφωνα με τις περιγραφές της οικογένειας, όλα ξεκίνησαν όταν η μικρή επέστρεψε από το σχολείο με αδιαθεσία και υψηλό πυρετό. Αν και το πρώτο τεστ βγήκε αρνητικό, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία το βράδυ της Πέμπτης.

  • Η μαρτυρία της γιαγιάς: «Η μικρή, τη στιγμή που έτρωγε, άρχισε να μη νιώθει καλά. Οι γιατροί είπαν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα. Την διασωλήνωσαν, έχει κάνει λοιμώξεις στον εγκέφαλο».
  • Τα συμπτώματα: Το παιδί έφτασε στα επείγοντα με υψηλό πυρετό, σπασμούς και έντονη αφυδάτωση.

Ελπίδες για το 3χρονο αγοράκι

Στον αντίποδα, πιο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για το τρίχρονο αγοράκι που επίσης νοσηλεύεται με γρίπη στη ΜΕΘ του Παίδων. Το παιδί, που είχε επιβαρυμένο ιστορικό καθώς είχε νοσήσει πρόσφατα και από Covid, παρουσιάζει βελτίωση και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποσωληνωθεί και να βγει από την εντατική τις επόμενες ώρες.

