Η 15η ημέρα αγωνίας για την ανήλικη από το Ρίο. Το ταξί των 320 ευρώ, οι αγορές «νοικοκυριού» στου Ζωγράφου και το μυστήριο με το διαβατήριο. «Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι», ξεσπά η μητέρα της.

Η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα Λομτέφ εξελίσσεται σε ένα από τα πιο δυσεπίλυτα αινίγματα των τελευταίων ετών. Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» έφερε στο φως νέα βίντεο-ντοκουμέντα και μαρτυρίες που δείχνουν ότι η έφηβη είχε σχεδιάσει τη φυγή της με κάθε λεπτομέρεια, αφήνοντας πίσω της ελάχιστα ίχνη.

Η διαδρομή προς το «κενό»

Η Λόρα φαίνεται πως είχε προετοιμάσει το έδαφος μέρες πριν.

Η κλήση στο ραδιοταξί: Έκλεισε ραντεβού για τη διαδρομή Ρίο-Αθήνα, πληρώνοντας 320 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ήταν ψύχραιμη, βαφόταν και ζήτησε να αποβιβαστεί λίγο μακρύτερα από τον προορισμό της στου Ζωγράφου.



Οι κινήσεις στου Ζωγράφου: Κάμερες την κατέγραψαν να προσπαθεί να πουλήσει κοσμήματα σε χρυσοχοείο, να αγοράζει καθαριστικά και τρόφιμα από μίνι μάρκετ (δείγμα ότι έχει βρει στέγη) και να ζητά κωδικούς Wi-Fi για να μην ανοίξει τα δεδομένα του κινητού της.



Το δεύτερο ταξί: Η Αγγελική Νικολούλη αποκάλυψε πληροφορία για δεύτερο ταξί που τη μετέφερε από του Ζωγράφου στην Ομόνοια, σημείο απ' όπου αναχωρούν λεωφορεία για τη Γερμανία.

Το μυστήριο με το διαβατήριο

Ένα νέο στοιχείο «φωτιά» προέκυψε από τη μητέρα της: Έναν μήνα πριν εξαφανιστεί, η Λόρα είχε φωτογραφίσει το διαβατήριό της. Οι Αρχές εξετάζουν αν η 16χρονη κατάφερε να ταξιδέψει προς τη Γερμανία, τη γενέτειρά της, παρά τους ελέγχους.

«Σπάει» τη σιωπή της η μητέρα

Για πρώτη φορά, η μητέρα της 16χρονης, Βαλεντίνα, μίλησε στην κάμερα του «Τούνελ». Με λυγμούς απέρριψε κάθε ενδεχόμενο κακοποίησης στο σπίτι, αποδίδοντας τη φυγή της στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η κόρη της με το σχολείο και την επιθυμία της να επιστρέψει σε γερμανόφωνο περιβάλλον.

Η έκκληση: «Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Μας λείπεις αφόρητα. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά».

