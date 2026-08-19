Η πανσέληνος του αυγούστου 2026 συναντά μερική έκλειψη σελήνης

Η τελευταία μεγάλη πανσέληνος του καλοκαιριού για το 2026 αναμένεται να προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό, καθώς θα συναντήσει μια μερική έκλειψη Σελήνης. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα επιπλέον αστρονομικό δέλεαρ για τους λάτρεις του ουρανού, ενώ παράλληλα θα συνοδευτεί από τις καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους.

Η πανσέληνος του αυγούστου 2026 και η μερική έκλειψη

Φέτος, η πανσέληνος του Αυγούστου επιφυλάσσει ένα ξεχωριστό αστρονομικό γεγονός. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, η Σελήνη θα φτάσει στην απόλυτη κορύφωσή της, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

Λίγες ώρες μετά την κορύφωση της πανσελήνου, η Σελήνη θα βυθιστεί μερικώς στη σκιά της Γης, δημιουργώντας μια μερική έκλειψη. Αυτό το φαινόμενο θα είναι πλήρως ορατό και από την Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να το παρακολουθήσουν.

Η μερική έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου στις 04:30, και θα ολοκληρωθεί γύρω στις 07:19. Για την παρακολούθηση της έκλειψης δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός, αν και ένα απλό ζευγάρι κιάλια μπορεί να αποκαλύψει τις ανάγλυφες λεπτομέρειες της σεληνιακής επιφάνειας.

Το «φεγγάρι του οξύρρυγχου»: μια ονομασία με ιστορία

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος είναι γνωστή διεθνώς ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» ή «Sturgeon Moon». Η ονομασία αυτή έχει τις ρίζες της σε παραδόσεις λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι συνέδεσαν το φεγγάρι με την εποχή που ο οξύρρυγχος αφθονούσε.

Ο οξύρρυγχος, ένα ψάρι που ζούσε σε ποτάμια και λίμνες, αποτελούσε τότε σημαντική πηγή τροφής για τους λαούς αυτούς. Παρόλο που πρόκειται για έναν καθαρά λαογραφικό όρο και όχι για επίσημη αστρονομική ορολογία, το όνομα αυτό επιβίωσε στον χρόνο.

Πέρασε στη σύγχρονη παράδοση και καθιερώθηκε παγκοσμίως, διατηρώντας ζωντανή την ιστορία και τις συνήθειες των αρχαίων πολιτισμών που παρατηρούσαν τον ουρανό και τη φύση.

Οι αποχρώσεις της σελήνης και η «ψευδαίσθηση» του μεγέθους της

Η Σελήνη συχνά αποκτά εντυπωσιακές αποχρώσεις, όπως χρυσαφένιες, πορτοκαλί ή κοκκινωπές, ειδικά όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στον τρόπο που το φως της διασχίζει την ατμόσφαιρα της Γης.

Συγκεκριμένα, το φως της Σελήνης αναγκάζεται να διασχίσει ένα μεγαλύτερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα μπλε μήκη κύματος του φωτός διασκορπίζονται, με αποτέλεσμα να επικρατούν οι θερμοί τόνοι, προσδίδοντας στο φεγγάρι αυτές τις χαρακτηριστικές αποχρώσεις.

Όσον αφορά την εντύπωση ότι το φεγγάρι δείχνει ανεξήγητα τεράστιο όταν προβάλλει πάνω από βουνά ή τη θάλασσα, πρόκειται για την περιβόητη «ψευδαίσθηση της Σελήνης». Αυτό το φαινόμενο είναι ένα οπτικό παιχνίδι του ανθρώπινου μυαλού και δεν οφείλεται σε κάποια πραγματική μεταβολή του μεγέθους της Σελήνης.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος συνοδεύεται για 27η συνεχή χρονιά από την καθιερωμένη γιορτή του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτός ο εορτασμός προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία υπό το σεληνόφως.

Εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα συμμετέχουν στον εορτασμό, προσφέροντας μια σπάνια εμπειρία περιήγησης. Συνολικά 126 χώροι θα υποδεχθούν το κοινό με ελεύθερη είσοδο την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Επιπλέον, σε 61 από αυτούς τους χώρους θα φιλοξενηθούν παράλληλα οργανωμένες πολιτιστικές δράσεις. Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, από μουσικές και χορευτικές παραστάσεις μέχρι θεατρικές παραστάσεις, εμπλουτίζοντας την εμπειρία των επισκεπτών.

Πηγή: athinorama.gr