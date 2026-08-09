Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου 2026

Πώς θα είναι η μέρα σου σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Σήμερα, με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, οι επιρροές στα ζώδια είναι έντονες και ποικιλόμορφες. Ας δούμε πώς επηρεάζει η νέα αυτή θέση το κάθε ζώδιο.

### Κριός Ο Ερμής στον Λέοντα ενισχύει τη δημιουργικότητά σου και την ανάγκη να εκφράσεις τα συναισθήματά σου με μεγαλύτερη δυναμική. Οι ιδέες σου βρίσκουν θετική ανταπόκριση και μια συζήτηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Αν εργάζεσαι σε κάποιο δημιουργικό έργο, είναι η κατάλληλη στιγμή για να το προωθήσεις. Στα αισθηματικά, το φλερτ ανανεώνεται, αλλά πρόσεξε τις υπερβολές και αφουγκράσου τους γύρω σου.

### Ταύρος Η είσοδος του Ερμή στον Λέοντα σε οδηγεί να εστιάσεις σε θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Είναι μια καλή στιγμή για ουσιαστικές συζητήσεις και αποφάσεις σχετικά με τον προσωπικό σου χώρο. Παλιές παρεξηγήσεις μπορούν να επιλυθούν αν δείξεις κατανόηση. Παράλληλα, θα οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου και θα νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια, αποφεύγοντας το πείσμα.

### Δίδυμοι Με τον Ερμή στον Λέοντα, η επικοινωνία και οι νέες γνωριμίες ευνοούνται. Οι ιδέες σου είναι πρωτότυπες, κάτι που διευκολύνει την πειθώ σου. Συζητήσεις και διαπραγματεύσεις θα είναι ευνοϊκές, ενώ μια συνάντηση μπορεί να ανατρέψει ευχάριστα το πρόγραμμά σου. Η περιέργεια σου είναι κινητήριος δύναμη, αλλά πρόσεξε να μην αναλώνεσαι σε πολλές υποχρεώσεις ταυτόχρονα.

### Καρκίνος Η προσοχή σου στρέφεται στην οικονομική σου ασφάλεια και στη βελτίωση των ικανοτήτων σου. Ο Ερμής στον Λέοντα σε βοηθά να ανακαλύψεις νέες ευκαιρίες για αύξηση των εσόδων σου. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να προκύψει, οπότε αξίζει να την εξετάσεις προσεκτικά. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται, αλλά κινήσου με σύνεση για να δεις αποτελέσματα.

### Λέων Με τον Ερμή στο ζώδιό σου, αρχίζει μια περίοδος έντονης επικοινωνίας και νέων ιδεών. Οι άλλοι ακούνε προσεκτικά όσα λες, και μπορείς να κερδίσεις τις εντυπώσεις με τη γοητεία σου. Είναι ιδανική στιγμή για επαγγελματικές κινήσεις ή προσωπικά ξεκινήματα. Ωστόσο, πρόσεξε να μην είσαι υπερβολικά βέβαιος για τις απόψεις σου.

### Παρθένος Ο Ερμής στον Λέοντα σε καλεί να επιβραδύνεις και να ακούσεις τη διαίσθησή σου. Είναι μια καλή περίοδος για να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Η ηρεμία και η εσωτερική δουλειά θα σε προετοιμάσουν για μια νέα αρχή.

### Ζυγός Η είσοδος του Ερμή στον Λέοντα ανανεώνει την κοινωνική σου ζωή και τις φιλίες σου. Οι συζητήσεις γίνονται πιο δημιουργικές και μπορεί να γνωρίσεις άτομα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Στα αισθηματικά, μια φιλία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο.

### Σκορπιός Ο Ερμής στον Λέοντα εστιάζει την προσοχή σου στην καριέρα και την κοινωνική σου εικόνα. Θα χρειαστεί να πάρεις αποφάσεις και να παρουσιάσεις τις ιδέες σου. Οι ανώτεροι και οι συνεργάτες θα παρατηρήσουν τη δουλειά σου, οπότε είναι ευκαιρία να ανοίξεις νέες προοπτικές.

### Τοξότης Ο Ερμής στον Λέοντα γεμίζει τη μέρα σου με αισιοδοξία και διάθεση για νέες εμπειρίες. Ταξίδια, σπουδές και νομικές υποθέσεις ευνοούνται. Μπορεί να λάβεις σημαντικές ειδήσεις ή να γνωρίσεις ανθρώπους που θα σε εμπνεύσουν.

### Αιγόκερως Η είσοδος του Ερμή στον Λέοντα σε βοηθά να τακτοποιήσεις οικονομικές υποθέσεις και να βρεις λύσεις σε συναισθηματικά ζητήματα. Είναι μια καλή στιγμή για να ξεκαθαρίσεις εκκρεμότητες και να κάνεις ειλικρινείς συζητήσεις.

### Υδροχόος Ο Ερμής απέναντί σου, στον Λέοντα, εστιάζει στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Οι επόμενες εβδομάδες θα φέρουν πολλές συζητήσεις και σημαντικές αποφάσεις. Οι παρεξηγήσεις μπορούν να επιλυθούν μέσω του διαλόγου, ενώ η προσοχή σου εστιάζεται στον σύντροφο ή σε μια νέα γνωριμία.

### Ιχθύες Ο Ερμής στον Λέοντα σε βοηθά να οργανώσεις την καθημερινότητά σου και να γίνεις πιο αποτελεσματικός στην εργασία σου. Οι υποχρεώσεις αυξάνονται, αλλά παράλληλα σου δίνονται ευκαιρίες να αποδείξεις τις ικανότητές σου. Είναι κατάλληλη στιγμή για να βελτιώσεις τις συνήθειές σου

