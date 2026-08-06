Ζώδια σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου Η Αφροδίτη στον Ζυγό φέρνει ανατροπές σε σχέσεις και οικονομικά

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Ζυγό σηματοδοτεί μια περίοδο εστίασης στις σχέσεις, τις επαγγελματικές επαφές και την προσωπική ισορροπία. Οι αλληλεπιδράσεις της Σελήνης με τον Ερμή, καθώς και η όψη Ήλιου – Κρόνου, δημιουργούν ένα ευνοϊκό κλίμα για ουσιαστικές συζητήσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Κριός

Η νέα θέση της Αφροδίτης φέρνει στο προσκήνιο τους προσωπικούς δεσμούς και την αναζήτηση αρμονίας. Το επόμενο διάστημα ευνοεί τη σύσφιξη σχέσεων, ενώ η Σελήνη από τον Ταύρο διευκολύνει την εκδήλωση συναισθημάτων σε πρόσωπα εμπιστοσύνης. Το βράδυ, η συνεργασία Ήλιου και Κρόνου ενισχύει τις ικανότητές σας, με τη Σελήνη στους Διδύμους να προσφέρει ξεκάθαρες επιλογές.

Ταύρος

Με την Αφροδίτη στον Ζυγό, η προσοχή σας στρέφεται στις καθημερινές υποχρεώσεις και τη φυσική κατάσταση. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για αναδιοργάνωση και υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Η Σελήνη στο ζώδιό σας ενισχύει την επικοινωνία και την προώθηση προσωπικών επιδιώξεων. Το βράδυ, η επιρροή Ήλιου και Κρόνου εφιστά την προσοχή στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων.

Δίδυμοι

Η Αφροδίτη στον Ζυγό ενισχύει τη δημιουργικότητα και τις διαπροσωπικές επαφές. Το διάστημα που ακολουθεί ευνοεί νέες γνωριμίες και δραστηριότητες που φέρνουν ικανοποίηση. Η θετική όψη Σελήνης – Ερμή διευκολύνει την υλοποίηση στόχων, ενώ η συνεργασία Ήλιου και Κρόνου προσφέρει υποστήριξη από ισχυρές προσωπικότητες. Το βράδυ, η Σελήνη στο ζώδιό σας ενισχύει την εξωστρέφεια.

Καρκίνος

Η Αφροδίτη στον Ζυγό φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την οικογένεια και την ιδιωτική ζωή. Οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδανικές για οικογενειακές συναντήσεις και βελτιώσεις στον προσωπικό σας χώρο. Η Σελήνη στον Ταύρο διευκολύνει την επικοινωνία μέσω αυθόρμητων διαλόγων, ενώ η συνεργασία Ήλιου και Κρόνου αναδεικνύει τη σημασία των δια ζώσης επαφών.

Λέων

Η Αφροδίτη στον Ζυγό ενισχύει τη διπλωματία και την εκφραστικότητα. Αυτή η περίοδος ενδείκνυται για απαιτητικές συζητήσεις και την ενδυνάμωση σχέσεων. Αργότερα, η αλληλεπίδραση Σελήνης και Ερμή διευκολύνει τον προγραμματισμό και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων. Το βράδυ, η όψη Ήλιου – Κρόνου επιβραβεύει τη μεθοδικότητα, ενώ η Σελήνη στους Δίδυμους διευρύνει τον κοινωνικό σας κύκλο.

Παρθένος

Η Αφροδίτη αποχωρεί από το ζώδιό σας και εισέρχεται στον Ζυγό, δημιουργώντας προϋποθέσεις για οικονομική σταθεροποίηση και αύξηση της αυτοπεποίθησης. Η περίοδος ευνοεί τη ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων και αισθητικών παρεμβάσεων. Η όψη Σελήνης – Ερμή μπορεί να φέρει χρήσιμες πληροφορίες, ενώ η συνεργασία Ήλιου και Κρόνου προσφέρει λύσεις μέσω έμπιστων προσώπων.

Ζυγός

Η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιό σας, σηματοδοτώντας την αρχή ενός κύκλου που ευνοεί τις προσωπικές επιδιώξεις και τις σχέσεις. Η όψη Σελήνης – Ερμή μπορεί να φέρει μια ουσιαστική πρόταση ή συμβουλή. Απαιτείται ετοιμότητα για λήψη αποφάσεων που θα φέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη. Το βράδυ, η σύνδεση Ήλιου – Κρόνου ενισχύει τις επαφές, ενώ η Σελήνη στους Δίδυμους βελτιώνει τη διάθεση.

Σκορπιός

Η παρουσία της Αφροδίτης στον Ζυγό εστιάζει στην εσωτερική ενδυνάμωση και την αυτοφροντίδα. Οι επόμενες εβδομάδες είναι κατάλληλες για ανασύνταξη δυνάμεων και επαφές με πρόσωπα εμπιστοσύνης. Η Σελήνη στον Ταύρο διευκολύνει τις ουσιαστικές συναισθηματικές συζητήσεις, ενώ η όψη Ήλιου – Κρόνου συμβάλλει στον ορθολογικό σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

Τοξότης

Η κοινωνική δραστηριότητα αυξάνεται με την Αφροδίτη στον Ζυγό, προσφέροντας ευκαιρίες για νέες γνωριμίες και συνεργασίες. Η συνεργασία Σελήνης και Ερμή βοηθά στη διευθέτηση πρακτικών υποχρεώσεων, ενώ η όψη Ήλιου – Κρόνου ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το βράδυ, η Σελήνη στους Δίδυμους δημιουργεί ευχάριστες κοινωνικές επαφές.

Αιγόκερως

Οι διαπροσωπικές σχέσεις γίνονται πιο σταθερές με την Αφροδίτη στον Ζυγό, δοκιμάζοντας τις επαφές που δεν έχουν γερά θεμέλια. Η Σελήνη στον Ταύρο ευνοεί την άμεση έκφραση προθέσεων προς πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν. Το βράδυ, η συνεργασία Ήλιου και Κρόνου εστιάζει σε οικογενειακά ζητήματα, ενώ η Σελήνη στους Δίδυμους διευκολύνει την οργάνωση της καθημερινότητας.

Υδροχόος

Η Αφροδίτη στον Ζυγό δημιουργεί προοπτικές για διεύρυνση οριζόντων, ευνοώντας ταξίδια και εκπαιδευτικά θέματα. Η Σελήνη σε συνδυασμό με τον Ερμή συμβάλλει στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις σας, προσφέροντας ευκαιρίες για ανάπτυξη.