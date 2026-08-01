Αύγουστος: Η πιο τυχερή ημέρα για κάθε ζώδιο

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για το ζώδιο σας

Ο Αύγουστος του 2026 φέρνει την πιο τυχερή ημέρα για το ζώδιο σας! Είναι η κατάλληλη στιγμή να σταματήσετε να προσπαθείτε να ελέγχετε τα πάντα και να αφήσετε τα γεγονότα να εξελιχθούν φυσικά.

Ζώδια που θα δουν αλλαγές

Προετοιμαστείτε για τις μαγικές παρεμβάσεις του σύμπαντος, οι οποίες έρχονται ακριβώς όταν τις χρειάζεστε περισσότερο. Εμπιστευτείτε τη ροή της ζωής σας και μην περιορίζεστε μόνο σε όσα φαίνονται εφικτά.

Οικονομική επιτυχία για τρία ζώδια

Αυτή την περίοδο, τρία ζώδια θα προσελκύσουν μεγάλη οικονομική επιτυχία. Θυμηθείτε ότι το σύμπαν ανταμείβει όχι μόνο την προσπάθεια, αλλά και τις προθέσεις που κρύβονται πίσω από αυτές. Όσα θα έρθουν αυτόν τον μήνα είναι αποτέλεσμα της ενέργειας που εκπέμπετε.

Τυχερές ημέρες για κάθε ζώδιο

- **Κριός:** Τρίτη, 11 Αυγούστου - **Ταύρος:** Σάββατο, 22 Αυγούστου - **Δίδυμοι:** Παρασκευή, 28 Αυγούστου - **Καρκίνος:** Παρασκευή, 14 Αυγούστου - **Λέων:** Τετάρτη, 12 Αυγούστου - **Παρθένος:** Τρίτη, 11 Αυγούστου - **Ζυγός:** Πέμπτη, 6 Αυγούστου - **Σκορπιός:** Τετάρτη, 12 Αυγούστου - **Τοξότης:** Παρασκευή, 28 Αυγούστου - **Αιγόκερως:** Σάββατο, 22 Αυγούστου - **Υδροχόος:** Πέμπτη, 6 Αυγούστου - **Ιχθύες:** Παρασκευή, 28 Αυγούστου

### Κριός: 11 Αυγούστου

Αυτή είναι η στιγμή σας, Κριοί! Την Τρίτη 11 Αυγούστου, η ανάδρομη Δήμητρα (Juno) περνά στον Αιγόκερω, φέρνοντας μεγαλύτερη ανάγκη για δέσμευση και μια περίοδο επανεξέτασης των επαγγελματικών σας συμφωνιών. Η Juno θα παραμείνει ανάδρομη έως τις 23 Οκτωβρίου, δίνοντάς σας την ευκαιρία να δείτε την καριέρα σας από νέα οπτική.

### Ταύρος: 22 Αυγούστου

Αυτή είναι η εποχή της χαράς σας, Ταύροι! Στις 22 Αυγούστου, η Παρθένος σας καλεί να αφήσετε στην άκρη τα σχέδια και να απολαύσετε τη ζωή. Αυτή η ενέργεια μπορεί να ευνοήσει την καριέρα σας, ιδιαίτερα αν ασχολείστε με δημιουργικά σχέδια. Θυμηθείτε, η πραγματική ευτυχία κρύβεται στις μικρές ατέλειες.

### Δίδυμοι: 28 Αυγούστου

Αξίζετε την αναγνώριση, Δίδυμοι! Στις 28 Αυγούστου, η Πανσέληνος με Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες φέρνει μια στιγμή επιβράβευσης για τις επαγγελματικές σας προσπάθειες. Αυτός ο κύκλος εκλείψεων ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2024, και τώρα είναι η στιγμή να δείτε τους καρπούς των κόπων σας.

### Καρκίνος: 14 Αυγούστου

Αφήστε το σύμπαν να δουλέψει για εσάς, Καρκίνοι! Στις 14 Αυγούστου, ο αστεροειδής Παλλάς γυρίζει σε ανάδρομη πορεία στον Κριό, φέρνοντας σοφία και έμπνευση στην επαγγελματική σας διαδρομή. Αυτή η περίοδος σας ενθαρρύνει να δουλεύετε πιο έξυπνα και να εμπιστεύεστε τη ροή της ζωής.

### Λέων: 12 Αυγούστου

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να εξελιχθεί, Λέοντες! Στις 12 Αυγούστου, η Νέα Σελήνη με Ηλιακή Έκλειψη στο ζώδιό σας ανοίγει μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη. Να είστε προσεκτικοί με τον εγωισμό σας, καθώς μπορεί να αντισταθεί στην αλλαγή.

### Παρθένος: 11 Αυγούστου

Η σταθερότητα δεν σημαίνει ότι όλα πρέπει να μένουν ίδια, Παρθένοι! Στις 11 Αυγούστου, η ανάδρομη Δήμητρα (Juno) στον Αιγόκερω ξεκινά μια περίοδο βαθύτερης σκέψης για τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Ζυγό: Πέμπτη, 6 Αυγούστου

Πρέπει να αναγνωρίσετε πόσο πραγματικά αξίζετε σε αυτή τη ζωή, Ζυγοί!

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σας και ξεκινά έναν σημαντικό προ-ανάδρομο κύκλο.

Η Αφροδίτη θα γυρίσει επίσημα ανάδρομη στις 3 Οκτωβρίου, πριν επιστρέψει ξανά στον Ζυγό στις 25 Οκτωβρίου.

Από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου, η Αφροδίτη θα συνεχίσει την πορεία της στον Ζυγό, ολοκληρώνοντας μαθήματα ζωής και φέρνοντας μεγαλύτερη καθαρότητα γύρω από την αξία σας, την αυτοπεποίθησή σας και τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας.

Έχετε πολλά όμορφα πράγματα να περιμένετε!

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας ξυπνά μια βαθιά αίσθηση αγάπης για τον εαυτό, αφθονίας και ενισχύει τη γοητεία και τη δύναμη της έλξης σας. Όμως, αυτή η ανάδρομη διαδρομή δεν αφορά μόνο τις ευκαιρίες και τη λάμψη — αφορά και τη θεραπεία της σχέσης που έχετε με τον εαυτό σας.

Ήρθε η στιγμή να αναγνωρίσετε την αξία σας, να δείτε πού συμβιβαστήκατε με λιγότερα από όσα πραγματικά σας αξίζουν και να αφήσετε πίσω παλιές ανασφάλειες.

Αυτή είναι μια από τις πιο δυνατές μορφές προσωπικής ανανέωσης που μπορείτε να βιώσετε, όμως χρειάζεται χρόνο. Δείξτε υπομονή με τον εαυτό σας και εμπιστευτείτε τη διαδικασία.

Ό,τι απομακρυνθεί από τη ζωή σας σε αυτή την περίοδο, θα δημιουργήσει χώρο για ένα νέο, πιο πλούσιο και φωτεινό κεφάλαιο γεμάτο ευκαιρίες και εξέλιξη.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Σκορπιό: Τετάρτη, 12 Αυγούστου

Ανανεώστε τον εαυτό σας αυτόν τον μήνα, Σκορπιοί!

Ξεκινάτε ένα συναρπαστικό νέο ταξίδι στην καριέρα σας, το οποίο μπορεί να φέρει οικονομική άνοδο, επιτυχίες και ίσως ακόμη και αναγνώριση.

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, η Νέα Σελήνη με Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα γίνεται ο δυναμικός καταλύτης που σας ωθεί να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Αυτή η ενέργεια μπορεί να φέρει μια απρόσμενη ανατροπή της μοίρας και να ανοίξει δρόμους που δεν περιμένατε ποτέ.

Ακολουθήστε τον σκοπό σας, τολμήστε και μην φοβηθείτε να πάρετε ρίσκα. Το μόνο που πρέπει να αποφύγετε είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε τα πάντα ίδια και απαράλλαχτα.

Η περίοδος αυτή έρχεται για να σας μετακινήσει, να σας εξελίξει και να σας οδηγήσει εκεί που πραγματικά πρέπει να βρίσκεστε.

Μείνετε ανοιχτοί στις ευκαιρίες που εμφανίζονται μπροστά σας.

Έχετε τη δυνατότητα να κατακτήσετε μια βαθιά, σταθερή και μακροχρόνια επιτυχία.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Τοξότη: Παρασκευή, 28 Αυγούστου

Αφήστε τα πράγματα να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους, Τοξότες!

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Πανσέληνος με Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες έρχεται να κλείσει ένα κεφάλαιο που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2024.

Αυτή η ενέργεια σας έχει βοηθήσει να θεραπεύσετε παλιές πληγές, να βάλετε πιο δυνατά όρια και να δημιουργήσετε έναν χώρο στη ζωή σας όπου η εσωτερική σας πλευρά νιώθει ασφάλεια και χαρά.

Όμως, καθώς αυτή η έκλειψη ολοκληρώνει τον συγκεκριμένο κύκλο, ήρθε η στιγμή να αναγνωρίσετε όλα όσα έχουν αλλάξει από το 2024 μέχρι σήμερα.

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να πενθήσει όσα ακόμη σας βαραίνουν και φροντίστε τον εαυτό σας με τον τρόπο που πραγματικά χρειάζεται.

Αυτός ο κύκλος εκλείψεων σας βοήθησε να αντιμετωπίσετε συναισθήματα και καταστάσεις που είχατε κρατήσει μέσα σας, όχι μόνο για να θεραπεύσετε το εσωτερικό σας παιδί, αλλά και για να πάψετε να νιώθετε την ανάγκη να ξεφύγετε από τη ζωή σας.

Τώρα είναι η στιγμή να συμφιλιωθείτε με το παρελθόν, να αγκαλιάσετε την εξέλιξή σας και να προχωρήσετε μπροστά με μεγαλύτερη ελευθερία και δύναμη.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Αιγόκερω: Σάββατο, 22 Αυγούστου

Να είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, Αιγόκεροι! Η εποχή της Παρθένου ξεκινά το Σάββατο 22 Αυγούστου και φέρνει μια νέα περίοδο τύχης, ευκαιριών και θετικών εξελίξεων στη ζωή σας.

Όμως το κλειδί είναι να είστε ανοιχτοί στις αλλαγές. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να επιτρέψετε στον εαυτό σας να ταξιδέψει, να εξερευνήσει νέες εμπειρίες και να αναζητήσει βαθύτερο νόημα στη ζωή, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε από τώρα πού ακριβώς θα σας οδηγήσει κάθε βήμα.

Εστιάστε σε μια ζωή που καθοδηγείται από την καρδιά σας και θυμηθείτε πως κάθε εμπειρία, κάθε συνάντηση και κάθε στιγμή που βιώνετε σας φέρνει πιο κοντά στον δικό σας προορισμό.

Μην παγιδεύεστε στην ανάγκη να ελέγχετε τα πάντα ή να θέλετε κάθε λεπτομέρεια να είναι τέλεια.

Αφήστε τη ροή της ζωής να σας οδηγήσει και αγκαλιάστε αυτή την περίοδο όπως ακριβώς είναι προορισμένη να τη ζήσετε.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τον Υδροχόο: Πέμπτη, 6 Αυγούστου

Αυτό είναι το νέο σας ταξίδι, Υδροχόοι! Βρίσκεστε σε μια περίοδο έντονης μεταμόρφωσης στον επαγγελματικό σας τομέα, η οποία μπορεί να σας οδηγήσει σε μια νέα δουλειά ή σε μια σημαντική θέση ευθύνης το φθινόπωρο.

Όμως, όσα ξεκινάτε αυτόν τον μήνα έχουν μεγάλη σημασία. Την Πέμπτη 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και φέρνει μια ιδιαίτερα ευνοϊκή ενέργεια στη ζωή σας, χαρίζοντάς σας τύχη και βοηθώντας κάθε νέο βήμα που κάνετε να εξελιχθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Αυτή η πλανητική επιρροή ενισχύει την οικονομική σας κατάσταση, την επαγγελματική σας ικανοποίηση και ανοίγει τον δρόμο για νέες ευκαιρίες που μπορεί να σας αλλάξουν τη ζωή.

Παρότι η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερα θετική, αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης ιστορίας που θα συνεχιστεί με την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης από τις 3 Οκτωβρίου.

Η Αφροδίτη θα κινηθεί ξανά ανάμεσα στον Σκορπιό και τον Ζυγό, φέρνοντας πιθανές εξελίξεις όπως μια νέα προαγωγή ή έναν σημαντικό νέο ρόλο και κάνοντάς σας να νιώσετε πως επιτέλους καταφέρατε αυτό για το οποίο παλέψατε.

Αυτό που κάνετε τώρα έχει αξία και μπορεί να ανοίξει μεγάλες πόρτες. Όμως θυμηθείτε: χρειάζεται υπομονή και εμπιστοσύνη στη διαδικασία.

Η πιο τυχερή ημέρα του μήνα για τους Ιχθύες: Παρασκευή, 28 Αυγούστου

Ήρθε η στιγμή να κοιτάξετε μπροστά, Ιχθύες! Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Πανσέληνος με Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες φωτίζει τον τομέα του εαυτού σας και σας καλεί να στρέψετε το βλέμμα σας προς την επόμενη μεγάλη σας διαδρομή.

Από τον Σεπτέμβριο του 2024, οι εκλείψεις στον άξονα Ιχθύων–Παρθένου σας ενθαρρύνουν να αφήσετε πίσω σας ψευδαισθήσεις, να θεραπεύσετε παλιές πληγές και να εξελιχθείτε σε ένα νέο κεφάλαιο ζωής.

Τώρα, καθώς αυτή είναι η τελευταία έκλειψη σε αυτόν τον κύκλο στους Ιχθύες, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ήρθε η ώρα να κοιτάξετε μπροστά.

Αγκαλιάστε όλες τις αλλαγές που έχουν συμβεί, ακόμα και εκείνους που πλέον δεν ταιριάζουν με τη νέα σας πορεία.

Αναγνωρίστε τη δύναμη που κρύβετε μέσα σας και ακούστε τη φωνή της ψυχής σας. Αυτός είναι ο δικός σας δρόμος — και επιτέλους η στιγμή που περιμένατε πλησιάζει.