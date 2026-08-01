Ζώδια - Προβλέψεις Αυγούστου: Δύο εκλείψεις και εκπλήξεις για κάθε ζώδιο

Ο Χρήστος Άρχος, διακεκριμένος αστρολόγος, μας παρέχει τις αστρολογικές προβλέψεις για τον Αύγουστο του 2026, επισημαίνοντας τις κρίσιμες ημερομηνίες του μήνα. Ο Αύγουστος δεν είναι ένας συνηθισμένος μήνας, καθώς περιλαμβάνει δύο εκλείψεις, τέσσερις αλλαγές ζωδίων και τον Χείρωνα που γυρίζει στάσιμος προς αναδρομή στις πρώτες τρεις ημέρες.

Η ηλιακή έκλειψη που θα λάβει χώρα στις 12 Αυγούστου, στις 20 μοίρες και 1 λεπτό του Λέοντα, έχει θετική διάσταση, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες. Αντίθετα, η σεληνιακή έκλειψη της 28ης Αυγούστου, στις 4 μοίρες και 54 λεπτά των Ιχθύων, σε συνδυασμό με το τετράγωνο Ερμή και Ουρανού, καθιστά τις 27, 28 και 29 Αυγούστου τις πιο δύσκολες ημέρες του μήνα. Ιδιαίτερα την 28η Αυγούστου, καλό είναι να αποφευχθούν νέες αρχές.

Ενδιάμεσα, η Αφροδίτη θα εισέλθει στον Ζυγό στις 6 Αυγούστου, φέρνοντας ανανέωση στις σχέσεις, ενώ ο Ερμής θα περάσει στον Λέοντα στις 9 Αυγούστου. Ο Άρης θα μπει στον Καρκίνο στις 11 Αυγούστου, αυξάνοντας τις εντάσεις, και στις 25 Αυγούστου, ο Ερμής θα φτάσει στην Παρθένο, φέρνοντας λύσεις σε εκκρεμότητες.

Σημαντικές ημερομηνίες και ευνοϊκές ημέρες

Τέσσερις ημερομηνίες ξεχωρίζουν: Στις 3 Αυγούστου, ο Χείρωνας γυρίζει στάσιμος. Από τις 6 έως τις 11 Αυγούστου, θα παρατηρηθούν πολλές πλανητικές εισόδους. Στις 12 Αυγούστου, θα συμβεί η ηλιακή έκλειψη, ενώ στις 28 Αυγούστου θα έχουμε τη σεληνιακή έκλειψη, σε συνδυασμό με το τετράγωνο Ερμή και Ουρανού.

Οι πιο ευνοϊκές ημερομηνίες του μήνα είναι οι 10, 12, 13, 15 και 17 Αυγούστου, ανάλογα με τον τομέα. Αντίθετα, οι πιο απαιτητικές ημέρες είναι οι 11, 21 και φυσικά η 28η Αυγούστου. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στο ζώδιό μας, καθώς οι επιρροές άλλων ζωδίων μπορεί να επηρεάσουν και τον δικό μας χάρτη.

Προβλέψεις ανά ζώδιο

Κριός

Ο Αύγουστος φέρνει ευνοϊκές συνθήκες, καθώς ο Κρόνος δεν σας ενοχλεί. Η προσοχή σας θα στραφεί στον έρωτα και τη δημιουργία. Για όσους έχουν γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο (20-30 Μαρτίου), οι αρχές του μήνα μπορεί να φέρουν οικονομικές καθυστερήσεις, αλλά από τις 6 Αυγούστου η Αφροδίτη θα αναδείξει νέες γνωριμίες. Προσοχή στις εντάσεις στο σπίτι από τις 11 Αυγούστου και στις 28 Αυγούστου, όπου ενδέχεται να υπάρξουν συγκρούσεις.

Στο δεύτερο δεκαήμερο (30 Μαρτίου - 9 Απριλίου), ο μήνας θα είναι ιδιαίτερα ερωτικός, με κορύφωση από τις 14 έως τις 19 Αυγούστου. Ωστόσο, η αντίθεση Αφροδίτης-Κρόνου στις 21 Αυγούστου μπορεί να φέρει απογοητεύσεις. Για το τρίτο δεκαήμερο (9-20 Απριλίου), η ηλιακή έκλειψη θα φέρει νέες σχέσεις και ευχάριστες συναντήσεις.

Ταύρος

Αυτόν τον μήνα, οι ερωτικές εξελίξεις δεν θα είναι στο προσκήνιο. Οι τομείς που θα σας απασχολήσουν είναι η εργασία και η καριέρα. Για το πρώτο δεκαήμερο (20-30 Απριλίου), θα υπάρξει μια εσωτερική διεργασία και βελτίωση στις εργασιακές συνθήκες από τις 6 Αυγούστου. Οι 10 και 11 Αυγούστου θα φέρουν επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά προσοχή στις 28 Αυγούστου, όπου μπορεί να αποκαλυφθούν ψευδείς φίλοι.

Στο δεύτερο δεκαήμερο (30 Απριλίου - 10 Μαΐου), οι οικογενειακές σχέσεις θα βελτιωθούν, με ευχάριστες συναντήσεις και επίλυση παλιών μυστικών.

Δίδυμοι

Ο Αύγουστος είναι για εσάς μήνας δικτύωσης και μετακινήσεων, με μια σκιά στο τέλος του που θέλει προσοχή.

Αν γεννηθήκατε στο πρώτο δεκαήμερο, από 21 με 31 Μαΐου, περνάτε μια έντονη εσωτερική διεργασία που ζητά επίλυση, μαζί όμως με έναν πολύ έντονο ερωτισμό και μικρά ταξίδια που σας ανανεώνουν. Στις 10 Αυγούστου προσέξτε παρεξηγήσεις και ανθρώπους που σας υπονομεύουν πίσω από την πλάτη σας, ενώ γύρω στις 11 μια ξαφνική ερωτική γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο περίπλοκη από όσο δείχνει. Από τις 11 Αυγούστου ο Άρης στον δεύτερο οίκο σας φέρνει έξοδα, από τις 12 ευνοούνται τα ταξιδάκια και από τις 25 έρχονται ευχάριστες οικονομικές προοπτικές. Στις 28 Αυγούστου περιμένετε ακυρώσεις σχεδίων. Όσοι είστε στο τέλος του δεκαημέρου, έχετε μπροστά σας υπέροχη περίοδο δημιουργικότητας και επαγγελματικής επιτυχίας, αρκεί να μη ξεκινήσετε κάτι καινούργιο μετά τις 26.

Το δεύτερο δεκαήμερο, από 31 Μαΐου με 10 Ιουνίου, ζει τα καλύτερα ταξίδια του μήνα, ειδικά από τις 13 έως τις 20 Αυγούστου. Περνάτε όμορφα με τον σύντροφό σας, κλείνετε συμφωνίες και γνωρίζετε συμμάχους. Στις 21 Αυγούστου προσέξτε μια αποστασιοποίηση στη σχέση σας. Προς το τέλος του δεκαημέρου ο μήνας γίνεται μήνας ξεκούρασης, με φλερτ και ευχάριστες αποδράσεις.

Στο τρίτο δεκαήμερο, από 10 με 21 Ιουνίου, η ηλιακή έκλειψη ανοίγει θέματα σπουδών, εξωτερικού και σημαντικών συμφωνιών. Κοντά στις 11 Αυγούστου περιμένετε ένα ταξίδι ή μια θετική εξέλιξη με το εξωτερικό, ενώ στις 25 μια προετοιμασία που είχε μείνει στη μέση αποδίδει επιτέλους. Συνολικά ο Αύγουστος σας δίνει κίνηση, επαφές και ευκαιρίες, με μοναδικό αγκάθι τη σεληνιακή έκλειψη της 28ης, που πέφτει στους Ιχθείς και αγγίζει άμεσα το πρώτο σας δεκαήμερο.





Καρκίνος

Με τον Άρη να μπαίνει στο ζώδιό σας στις 11 Αυγούστου, ο μήνας έχει ένταση. Έχει όμως και χρήματα, και αυτό αλλάζει την εικόνα.

Στο πρώτο δεκαήμερο, από 21 Ιουνίου με 1 Ιουλίου, επαναπροσδιορίζετε τις φιλικές σας σχέσεις, ενώ η οικογένεια παίρνει μεγαλύτερη σημασία. Στις 10 Αυγούστου προσέξτε οικονομικές απώλειες από τον φιλικό κύκλο και αποφύγετε υπογραφές μέχρι τις 12, γιατί κάποιοι μπορεί να σας ξεγελάσουν. Από τις 12 ανοίγουν ευκαιρίες για οικονομική εξέλιξη, δουλεύοντας όμως μόνοι σας. Στις 17 Αυγούστου το τετράγωνο Άρη με Ποσειδώνα φέρνει ύπουλα παιχνίδια εξουσίας, ενώ από τις 25 τα πράγματα ισιώνουν σε συμβόλαια και υπογραφές. Στο τέλος του μήνα αποφύγετε νέα ταξίδια. Όσοι είστε προς το τέλος του δεκαημέρου, το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι εξαιρετικό, με χρήματα που έρχονται επιτέλους και με την οικογένεια να σας στηρίζει.

Το δεύτερο δεκαήμερο, από 1 με 12 Ιουλίου, έχει μπροστά του καταπληκτική στιγμή για τα χρήματα. Όλες οι ημερομηνίες μέχρι τις 19 Αυγούστου σας βοηθούν να βελτιώσετε την οικονομική σας κατάσταση ή να προχωρήσετε σε νέο επαγγελματικό σχέδιο. Στο διάστημα 21 με 24 Αυγούστου όμως θα δεχτείτε πόλεμο από ανταγωνιστές και ίσως ακυρωθεί κάτι. Προς το τέλος του δεκαημέρου ο μήνας είναι πιο ήρεμος, με αύξηση οικονομικών και κάποιες τριβές με συγγενή.

Στο τρίτο δεκαήμερο, από 12 με 22 Ιουλίου, η ηλιακή έκλειψη φέρνει σημαντική οικονομική βελτίωση, μέσα όμως από μια σκληρή μάθηση. Προς το τέλος αποκαλύπτονται μυστικά που θα σας θυμώσουν αλλά τελικά θα σας λυτρώσουν, ενώ έρχονται χρήματα από κληρονομικά ή από την οικογένεια. Αν κρατήσετε ψυχραιμία με τον Άρη μέσα στο ζώδιό σας, ο μήνας θα σας αφήσει σαφώς πιο δυνατούς οικονομικά από ό,τι σας βρήκε.

Λέων

Με την ηλιακή έκλειψη στο ζώδιό σας, ο Αύγουστος σας βάζει στο επίκεντρο. Και σας ζητά να αποφασίσετε τι θέλετε πραγματικά.

Στο πρώτο δεκαήμερο, από 22 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο Χείρωνας σας λέει ότι ήρθε η ώρα να επαναπροσδιορίσετε θέματα καριέρας, ενώ η Αφροδίτη βοηθά σε νέες φιλικές σχέσεις και σε υπογραφές που περιμένατε. Στις 10 Αυγούστου προσέξτε συγκρούσεις με πρόσωπα εξουσίας και στις 11 με 12 μια καθυστέρηση σε ταξίδι. Από τις 12 και 13 ανοίγουν όμορφα ταξίδια και καθυστερημένες συμφωνίες, ενώ από τις 25 Αυγούστου βελτιώνονται αισθητά τα οικονομικά σας. Στις 28 όμως η σεληνιακή έκλειψη βάλλει τις επενδύσεις σας, οπότε κρατηθείτε στη δική σας δουλειά και μακριά από συνεργασίες με τρίτους. Όσοι είστε στο τέλος του δεκαημέρου, σας περιμένει ευρύτατη κοινωνική ζωή, δημοφιλία και ενδιαφέρουσες επαγγελματικές συμφωνίες.

Το δεύτερο δεκαήμερο, από 2 με 12 Αυγούστου, περιμένει τη μεγαλύτερη νέα προοπτική. Τύχη, επαγγελματική αναγνώριση, έρωτες, ταξίδια στο εξωτερικό και κατακτήσεις, ειδικά μέχρι τις 19 Αυγούστου. Στις 21 προσέξτε ακυρώσεις ταξιδιών. Προς το τέλος του δεκαημέρου, γύρω στα γενέθλιά σας, νιώθετε ανανεωμένοι, με μικρά επαγγελματικά ανοίγματα χωρίς μεγάλες ανατροπές.

Στο τρίτο δεκαήμερο, από 12 με 23 Αυγούστου, η έκλειψη γίνεται πρακτικά επάνω σας και φέρνει σημαντική αλλαγή στον τρόπο που κινείστε, με έναν έρωτα ή μια σχέση που θα σας αναστατώσει. Προς το τέλος ενεργοποιείται ο άξονας των Δεσμών της Σελήνης και ξεκινά μια εξελικτική περίοδος συναντήσεων που δεν είναι τυχαίες. Είναι ο μήνας σας με κάθε έννοια, και μια έκλειψη στο ζώδιό μας δεν έρχεται συχνά. Αξίζει λοιπόν να αποφασίσετε τι θέλετε πραγματικά, γιατί ό,τι ξεκινήσετε τώρα θα σας συνοδεύει για χρόνια.

Παρθένος

Ο Αύγουστος σας δίνει καθαρότητα σκέψης και χρήματα, αλλά κλείνει με μια δύσκολη έκλειψη που δεν πρέπει να την υποτιμήσετε.

Στο πρώτο δεκαήμερο, από 23 Αυγούστου με 2 Σεπτεμβρίου, λύνετε πολλά εσωτερικά ζητήματα και αποκτάτε μια νέα φιλοσοφία που σας απελευθερώνει. Στις 10 με 12 Αυγούστου προσέξτε καθυστερήσεις σε ταξίδια και οικονομικά, ενώ από τις 11 ο Άρης φέρνει συγκρούσεις με πρόσωπα που σας κουράζουν. Από τις 13 όμως ανοίγει η κοινωνικοποίηση και έρχονται χρήματα. Το διάστημα 27 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί η σεληνιακή έκλειψη πέφτει στον έβδομο οίκο σας και φέρνει χωρισμούς και δυσκολίες σε συνεργασίες. Όσοι είστε στο τέλος του δεκαημέρου, έχετε φανταστική περίοδο επαγγελματικά, βγάζετε χρήματα από την καριέρα σας και αντιμετωπίζετε τους κρυφούς σας εχθρούς.

Το δεύτερο δεκαήμερο, από 2 με 12 Σεπτεμβρίου, ζει έναν μήνα ισορροπίας και σιωπής. Μέχρι τις 17 Αυγούστου ξεκουράζεστε και εκείνη την ημέρα έρχεται μια ξαφνική εισροή χρημάτων. Στις 21 προσέξτε, γιατί όσο γρήγορα έρχονται τόσο γρήγορα φεύγουν. Μέσα στον μήνα μπορεί επίσης να μάθετε νέα από ανθρώπους που σας έκρυβαν πράγματα, και αυτό θα σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε ποιοι είναι πραγματικοί φίλοι.

Στο τρίτο δεκαήμερο, από 12 με 22 Σεπτεμβρίου, η ηλιακή έκλειψη ξεσκεπάζει πράγματα που ήταν κρυφά, με αποκαλύψεις που τελικά βγαίνουν προς όφελός σας. Προς το τέλος έρχεται σημαντική εργασιακή επιτυχία, οπότε στείλτε βιογραφικά μέσα στον Αύγουστο, προσέχοντας μόνο την υπερκόπωση μετά τις 25. Ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σας εκείνη ακριβώς την ημέρα και σας δίνει καθαρή σκέψη τη στιγμή που τη χρειάζεστε περισσότερο. Χρησιμοποιήστε την για να πάρετε αποφάσεις μετά την έκλειψη και όχι μέσα σε αυτήν.

Ζυγός

Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας από τις 6 Αυγούστου, γίνεστε ερωτικά ακαταμάχητοι. Το επαγγελματικό μέτωπο όμως ζητά προσοχή.

Στο πρώτο δεκαήμερο, από 23 Σεπτεμβρίου με 3 Οκτωβρίου, ξεκινάτε με καθυστέρηση σε επενδυτικά ζητήματα, αλλά η Αφροδίτη και ο Ερμής σας κάνουν δημοφιλείς. Στις 10 Αυγούστου πιθανές συγκρούσεις για οικονομικά και στις 11 μια γνωριμία που μοιάζει περισσότερο με ψέμα. Από τις 11 ο Άρης στον Καρκίνο φέρνει έντονες συγκρούσεις στα επαγγελματικά, ενώ στις 12 με 14 μια ξαφνική παθιασμένη γνωριμία μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή. Στις 17 δώστε αγάπη στον σύντροφό σας γιατί ταλαιπωρείται, και στις 28 προσέξτε την ευεξία σας. Όσοι είστε στο τέλος του δεκαημέρου, έχετε μπροστά σας ταξίδια, θαυμασμό και επιτυχίες σε θέματα εξωτερικού και εξετάσεων.

Το δεύτερο δεκαήμερο, από 3 με 13 Οκτωβρίου, είναι πραγματικά τυχερό. Δημοφιλία, αγάπη, ανανέωση στη δουλειά και ένας νέος έρωτας που χτυπά την πόρτα σας, μαζί με όμορφες στιγμές σε ομάδες και παρέες. Στις 21 Αυγούστου προσέξτε σημαντικές δυσκολίες σε μια συνεργασία. Προς το τέλος του δεκαημέρου τα πράγματα είναι πιο ήσυχα, με φιλικές επαφές και ένα μικρό φλερτ που αφήνει καλή γεύση.

Στο τρίτο δεκαήμερο, από 13 με 23 Οκτωβρίου, η ηλιακή έκλειψη γίνεται στον ενδέκατο οίκο σας και φέρνει έναν σημαντικό νέο φίλο ή μια συνάντηση που θα σας ανανεώσει, ίσως και έναν κρυφό θαυμαστή. Στις 11 και στις 25 Αυγούστου τα αισθηματικά σας αναζωπυρώνονται με τυχερό τρόπο. Συνολικά ο Αύγουστος σας χαρίζει γοητεία και ορατότητα, τη στιγμή όμως που τα επαγγελματικά ζητούν σκληρή διαπραγμάτευση. Μην αφήσετε τη διάθεσή σας για αρμονία να σας κάνει να δεχτείτε όρους που δεν σας συμφέρουν.

Σκορπιός

Ο Αύγουστος είναι για εσάς μήνας καριέρας. Δεν είναι ο πιο ρομαντικός, είναι όμως από τους πιο αποδοτικούς της χρονιάς.

Στο πρώτο δεκαήμερο, από 23 Οκτωβρίου με 2 Νοεμβρίου, επαναπροσδιορίζετε θέματα σχέσεων, ενώ η Αφροδίτη στον δωδέκατο οίκο μπορεί να φέρει έναν κρυφό θαυμαστή. Από τις 9 Αυγούστου ο Ερμής στον δέκατο οίκο σας εγγυάται επαγγελματικές κινήσεις με ανάλογη επιτυχία. Στις 10 προσοχή με συνεργάτες, στις 11 πιθανές καθυστερήσεις σε ταξίδια και στις 12 οικογενειακά μυστικά. Από τις 12 και μετά η εργασιακή σας ζωή αναζωπυρώνεται και μπαίνετε σε πορεία έντονης δημιουργικότητας. Στις 28 η σεληνιακή έκλειψη μπορεί να φέρει μια γνωριμία με έναν αρκετά προβληματικό σύντροφο, που γνωρίζοντάς σας ίσως και να σας αρέσει. Όσοι είστε στο τέλος του δεκαημέρου, ζείτε περίοδο ψυχολογικής ηρεμίας, με χρήματα από τρίτους και ωραία ταξίδια.

Το δεύτερο δεκαήμερο, από 2 με 12 Νοεμβρίου, έχει τεράστια δυναμική στη δουλειά. Θα μου πείτε ότι θέλετε διακοπές. Πηγαίνετε, αλλά πάρτε μαζί ένα κινητό, γιατί από τις 10 έως τις 20 Αυγούστου έχετε πραγματικές επαγγελματικές δυνατότητες και η ευεξία σας βελτιώνεται αισθητά. Στις 21 ίσως σας φορτώσουν παραπάνω δουλειά. Προς το τέλος του δεκαημέρου χωρίς μεγάλα γεγονότα, αξίζει όμως να δουλέψετε την πορεία σας και να προσέξετε τα έξοδα.

Στο τρίτο δεκαήμερο, από 12 με 22 Νοεμβρίου, η ηλιακή έκλειψη σηματοδοτεί επαγγελματική επιτυχία και αναγνώριση, με δυνατότητα αλλαγής δουλειάς ή μετακόμισης. Προς το τέλος κλείνετε επιτέλους μια συμφωνία για κάτι κληρονομικό και έρχεστε κοντά με την οικογένειά σας. Ο Αύγουστος δεν σας χαϊδεύει, σας ανταμείβει. Και για ένα ζώδιο σαν το δικό σας, αυτό συνήθως μετράει πολύ περισσότερο.

Τοξότης

Είστε το ζώδιο των μακρινών ταξιδιών και αυτόν τον μήνα το επιβεβαιώνετε. Με μία εξαίρεση στο τέλος του Αυγούστου.

Στο πρώτο δεκαήμερο, από 22 Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου, έχετε ευκαιρία να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, με την Αφροδίτη να ευνοεί τις γνωριμίες και τον Ερμή τα ταξιδάκια. Το θέμα είναι ότι είστε πολύ κουρασμένοι και ίσως αυτή η κούραση σας κρατήσει στη θέση σας. Αξίζει να το παλέψετε, γιατί η περίοδος ευνοεί πραγματικά έναν καινούργιο έρωτα που συνδέεται με ταξίδι ή με το εξωτερικό. Προσοχή σε έξοδα με τα παιδιά και σε κληρονομικά, ενώ στις 28 Αυγούστου περιμένετε προβλήματα μέσα στο σπίτι, πιθανή βλάβη ή έντονες συγκρούσεις με συγγενείς. Όσοι είστε στο τέλος του δεκαημέρου, ζείτε ανανέωση της σχέσης σας ή μια νέα γνωριμία, μαζί με δόξα και αναγνώριση.

Το δεύτερο δεκαήμερο, από 2 με 12 Δεκεμβρίου, έχει μπροστά του μήνα διασκέδασης και χαράς. Νέες προοπτικές, γνωριμίες, έρωτες και δημιουργικότητα, με δυνατότητα να έρθετε κοντά με τα παιδιά σας ή με τον σύντροφό σας μετά από μια σύγκρουση. Μοναδική παραφωνία η 21η Αυγούστου. Προς το τέλος του δεκαημέρου ο μήνας είναι πιο ήπιος, με ελαφριά εύνοια στα ερωτικά και στα ταξίδια.

Στο τρίτο δεκαήμερο, από 12 με 21 Δεκεμβρίου, η ηλιακή έκλειψη ευνοεί σπουδές, εξετάσεις και μια σημαντική μετακίνηση ή μετακόμιση. Κοντά στις 11 Αυγούστου ίσως κλείσετε μια επαγγελματική συμφωνία, ενώ στις 25 ένα ταξίδι μπαίνει στη ζωή σας και μπορεί να σας συναρπάσει. Συνολικά έχετε έναν από τους καλύτερους Αυγούστους ολόκληρου του ζωδιακού, με τη μοναδική προϋπόθεση να κρατήσετε την 28η μακριά από αποφάσεις και μετακινήσεις.

Αιγόκερως

Αν σας πω δουλειά μέσα στον Αύγουστο θα με βρίσετε. Θα σας το πω όμως, γιατί οι επιτυχίες αυτόν τον μήνα είναι πραγματικές.

Στο πρώτο δεκαήμερο, από 21 με 31 Δεκεμβρίου, υπάρχει τάση για επανασυνδέσεις, ενώ η Αφροδίτη στον δέκατο οίκο σας ευνοεί επαγγελματικά και ο Ερμής στον όγδοο βοηθά να βγάλετε χρήματα από κοινές συνεργασίες. Ίσως όμως ο μήνας σας φέρει και αρκετά έξοδα εξαιτίας των παιδιών. Κοντά στις 11 Αυγούστου προσέξτε βλάβες στο σπίτι ή συγκρούσεις με γονείς, ενώ ο Άρης φέρνει εντάσεις με τον σύντροφο. Παρόλα αυτά, κληρονομικά και επενδύσεις πάνε πολύ καλά. Στις 28 μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις και σε συγκρούσεις με αδέλφια. Όσοι είστε στο τέλος του δεκαημέρου, έχετε μήνα σημαντικής δουλειάς και οργάνωσης, και αν ψάχνετε εργασία θα βρείτε.

Το δεύτερο δεκαήμερο, από 31 Δεκεμβρίου με 10 Ιανουαρίου, έχει φοβερή προοπτική για να λύσει θέματα κληρονομικών, ενώ οι επενδύσεις πάνε καταπληκτικά και έρχονται χρήματα που θα σας κάνουν να χαμογελάσετε. Προς το τέλος του δεκαημέρου η περίοδος είναι πιο ουδέτερη, ούτε καλή ούτε κακή, με μικρές οικονομικές ανάσες που σας ξαλαφρώνουν.

Στο τρίτο δεκαήμερο, από 10 με 20 Ιανουαρίου, η ηλιακή έκλειψη φέρνει επιτυχίες σε επενδύσεις και κληρονομικά, αλλά κυρίως μια ριζική μεταμόρφωση στον χαρακτήρα σας και απελευθέρωση από φοβίες του παρελθόντος. Προς το τέλος βελτιώνεται αισθητά η καθημερινότητά σας, ενώ γύρω στις 25 Αυγούστου λύνεται ένα οικονομικό ζήτημα της οικογένειας. Θα μου πείτε ότι σας στέλνω για δουλειά μέσα στον Αύγουστο. Σας στέλνω, γιατί αυτόν τον μήνα η δουλειά αποδίδει πραγματικά και δεν θα ξαναβρείτε τόσο καθαρό παράθυρο πριν το φθινόπωρο.

Υδροχόος

Η ηλιακή έκλειψη γίνεται ακριβώς απέναντί σας. Αυτό σημαίνει σχέσεις, συνεργασίες και συναντήσεις που δεν είναι τυχαίες.

Στο πρώτο δεκαήμερο, από 20 με 29 Ιανουαρίου, νιώθετε ότι πρέπει να λύσετε κάποια οικογενειακά θέματα, ενώ η Αφροδίτη ευνοεί ταξίδια και ο Ερμής συνεργασίες αλλά και μια σχέση. Στις 10 Αυγούστου ανοίγονται φανταστικές προοπτικές, όμως στο διάστημα 10 με 13 προσέξτε πτήσεις και λιμάνια. Από τις 11 ο Άρης σας κουράζει ψυχικά και σωματικά, από τις 13 όμως η εργασία σας γίνεται αποδοτική. Στις 28 Αυγούστου η έκλειψη επηρεάζει άσχημα τα οικονομικά σας, οπότε κρατήστε απόθεμα. Όσοι είστε στο τέλος του δεκαημέρου, ζείτε φοβερή περίοδο έρωτα και δημιουργικότητας, αλλά αποφύγετε τζόγο και επενδυτικές κινήσεις μετά τις 25.

Το δεύτερο δεκαήμερο, από 29 Ιανουαρίου με 8 Φεβρουαρίου, μιλά καθαρά για μια νέα σχέση ή για την ανανέωση μιας υπάρχουσας, ενώ οι επαγγελματικές συνεργασίες σας κάνουν να χαμογελάτε και τα ταξίδια σας ανανεώνουν. Στις 21 Αυγούστου ίσως καθυστερήσει κάποιο ταξίδι. Προς το τέλος του δεκαημέρου ο μήνας είναι βουβός και ήρεμος, με λίγο φλερτ και επαφές που ανεβάζουν τη διάθεση.

Στο τρίτο δεκαήμερο, από 8 με 18 Φεβρουαρίου, η έκλειψη φέρνει μοιραία γνωριμία, σχέση ή μια σημαντική συνεργασία, καθώς και επιτυχία απέναντι στους ανταγωνιστές σας. Προς το τέλος ενεργοποιείται ο εξελικτικός άξονας των Δεσμών της Σελήνης, οπότε οι συναντήσεις σας παύουν να είναι τυχαίες. Συνολικά ο Αύγουστος είναι για εσάς μήνας συνάντησης με τον άλλον, είτε λέγεται σύντροφος είτε συνεργάτης. Το μόνο σημείο που ζητά πειθαρχία είναι το οικονομικό, γιατί η σεληνιακή έκλειψη της 28ης δεν συγχωρεί βιαστικές κινήσεις με χρήματα που δεν είναι δικά σας.

Ιχθείς

Η σεληνιακή έκλειψη της 28ης Αυγούστου γίνεται στο ζώδιό σας. Αυτό σας κάνει το πιο εκτεθειμένο ζώδιο του μήνα, αλλά και το πιο έτοιμο για αλλαγή.

Στο πρώτο δεκαήμερο, από 18 με 28 Φεβρουαρίου, η Αφροδίτη σας ευνοεί σε επενδύσεις και ο Ερμής σε εργασιακές συμφωνίες. Είναι περίοδος έντονων μετακινήσεων, γι' αυτό προσέξτε τα μικροατυχήματα. Τίποτα σοβαρό, αλλά ένα φανάρι ή ένας καθρέφτης μπορεί να σας κοστίσουν. Από τις 11 Αυγούστου ο έρωτας πρωταγωνιστεί με νέες επαφές που θα σας ανανεώσουν, ενώ προς το τέλος του μήνα έρχονται έξοδα για τα παιδιά. Στις 28 η έκλειψη γίνεται επάνω σας και φέρνει απότομες συγκρούσεις με το ευρύτερο περιβάλλον. Χρειάζεται διπλωματία. Όσοι είστε στο τέλος του δεκαημέρου, ευνοείστε να βγάλετε χρήματα, να σας στηρίξει η οικογένεια και να πετύχετε μια αγοραπωλησία.

Το δεύτερο δεκαήμερο, από 28 Φεβρουαρίου με 10 Μαρτίου, περιμένει σημαντική θετική αλλαγή στα εργασιακά. Παίρνετε χρήματα που περιμένατε καιρό και δικαιώνεστε για προσπάθειες που κανείς δεν έβλεπε. Μέχρι τις 19 Αυγούστου συνδυάζετε ξεκούραση και επιτυχία, στις 21 όμως ίσως χρειαστεί να δώσετε ξαφνικά χρήματα κάπου. Προς το τέλος του δεκαημέρου έχετε σταθερότητα και ηρεμία, ενώ όσοι είστε άνεργοι μπορείτε να βρείτε δουλειά.

Στο τρίτο δεκαήμερο, από 10 με 20 Μαρτίου, η ηλιακή έκλειψη υπόσχεται εργασιακή επιτυχία και άνοδο, ίσως την προαγωγή ή την αύξηση που περιμένατε. Προς το τέλος έρχεστε κοντά με τους δικούς σας ανθρώπους, με προσοχή όμως στην υπερκόπωση από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου. Ο μήνας σας ζητά να είστε διπλωματικοί και να μη δώσετε μάχες που δεν χρειάζεται να δοθούν.

Πηγή: iefimerida.gr - Προβλέψεις Αυγούστου για όλα τα ζώδια από τον Χρήστο Άρχο -Με δύο εκλείψεις και σημαντικές εκπλήξεις μάς αποχαιρετά το καλοκαίρι - iefimerida.gr