Αύγουστος 2026: Ποια θα είναι η πιο τυχερή ημέρα για το ζώδιό σου. Τι λένε οι αστρολόγοι;

Ο Αύγουστος του 2026 φέρνει σημαντικές αστρολογικές μεταβολές, ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις, καθώς και πλανητικές μετακινήσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα, την καριέρα και τις προσωπικές σχέσεις. Η ενέργεια του μήνα ενθαρρύνει την προσαρμοστικότητα και την εμπιστοσύνη στη φυσική ροή των γεγονότων.

Οι τυχερές ημερομηνίες του Αυγούστου ανά ζώδιο

Κάθε ζώδιο επηρεάζεται από διαφορετικές πλανητικές όψεις κατά τη διάρκεια του μήνα, διαμορφώνοντας ευνοϊκές συνθήκες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Κριός (Τρίτη 11 Αυγούστου): Η ανάδρομη Ήρα περνά στον Αιγόκερω, φέρνοντας επαναξιολόγηση των επαγγελματικών συμφωνιών και επαναπροσδιορισμό των στόχων στην καριέρα.

Ταύρος (Σάββατο 22 Αυγούστου): Η είσοδος του Ηλίου στην Παρθένο εγκαινιάζει μια περίοδο χαράς, δημιουργικότητας και ξεκούρασης, μακριά από την πίεση της τελειομανίας.

Δίδυμοι (Παρασκευή 28 Αυγούστου): Η Πανσέληνος και Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες φέρνει την ολοκλήρωση ενός επαγγελματικού κύκλου και την αναγνώριση των κόπων των τελευταίων ετών.

Καρκίνος (Παρασκευή 14 Αυγούστου): Η ανάδρομη πορεία του αστεροειδούς Παλλάδα στον Κριό ενισχύει τη στρατηγική σκέψη και προσφέρει ευκαιρίες για πιο αποδοτική εργασία.

Λέων (Τετάρτη 12 Αυγούστου): Η Νέα Σελήνη και Ηλιακή Έκλειψη στο ζώδιο του Λέοντος σηματοδοτεί μια βαθιά ευκαιρία προσωπικής εξέλιξης και νέων ξεκινών.

Παρθένος (Τρίτη 11 Αυγούστου): Η μετακίνηση της Ήρας στον Αιγόκερω καλεί σε επανεξέταση των θεμελίων της εσωτερικής ασφάλειας και των προσωπικών δεσμεύσεων.

Ζυγός (Πέμπτη 6 Αυγούστου): Η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιο του Ζυγού, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση, τη γοητεία και την ανάγκη για ποιοτικές σχέσεις.

Σκορπιός (Τετάρτη 12 Αυγούστου): Η Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα λειτουργεί ως καταλύτης για επαγγελματική αναγνώριση, εξέλιξη και νέες κατευθύνσεις.

Τοξότης (Παρασκευή 28 Αυγούστου): Η Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες φέρνει συναισθηματική ολοκλήρωση και κλείσιμο θεμάτων που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένεια.

Οι αστρολογικές τάσεις του μήνα

Η παρουσία των εκλείψεων μέσα στον Αύγουστο δημιουργεί ένα περιβάλλον γρήγορων εξελίξεων. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται αυτή την περίοδο έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, ενώ οι ανάδρομες κινήσεις πλανητών και αστεροειδών απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και αποφυγή βιαστικών κινήσεων.