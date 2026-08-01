Γιατί πολλά ζευγάρια χωρίζουν στα 7 χρόνια: Η ψυχολογία πίσω από το φαινόμενο

Η φράση «7 χρόνια φαγούρα» δεν είναι απλώς μια κοινότυπη έκφραση, αλλά έχει και νευρολογική βάση που εξηγεί γιατί πολλά ζευγάρια επιλέγουν να χωρίσουν σε αυτό το χρονικό σημείο. Η προέλευση της φράσης είναι ιατρική, καθώς στο παρελθόν αναφερόταν σε επίμονες δερματοπάθειες, όπως η ψώρα. Ωστόσο, η δημοφιλία της αυξήθηκε με την ομότιτλη ταινία του 1952, στην οποία ένας παντρεμένος άνδρας, ύστερα από επτά χρόνια γάμου, μπαίνει στον πειρασμό να απατήσει τη γυναίκα του με τη γειτόνισσά του, τη Μέριλιν Μονρόε.

Αυτή η ταινία ενίσχυσε ένα κοινωνικό και ψυχολογικό στερεότυπο, που αποτυπώνει την ανάγκη του καταπιεσμένου οικογενειάρχη για αλλαγή. Εντυπωσιακό είναι ότι οι στατιστικές δείχνουν ότι η μέση διάρκεια του πρώτου γάμου που καταλήγει σε διαζύγιο είναι περίπου 8 με 8,2 χρόνια.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο μετά τα 7 χρόνια;

Αρχικά, όταν γνωρίζουμε κάποιον και αρχίζουμε να βγαίνουμε, βιώνουμε μια έντονη νευροχημική φάση του έρωτα. «Αυτή είναι η πρώτη νευροχημική φάση του έρωτα», εξηγεί η Dr Stephanie Minchin, κλινική ψυχολόγος και yoga therapist. Σε αυτήν την φάση, η ντοπαμίνη, γνωστή και ως «ορμόνη της καλής διάθεσης», παίζει κυρίαρχο ρόλο, καθώς ο εγκέφαλος βλέπει τον νέο σύντροφο ως εξαιρετικά ικανοποιητικό ερέθισμα.

Ωστόσο, αυτή η φάση δεν διαρκεί για πάντα. Ο Dean Burnett, νευροεπιστήμονας και συγγραφέας του βιβλίου The Idiot Brain, επισημαίνει ότι καθώς ο/η σύντροφος γίνεται πιο οικείος, οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την παραγωγή αυτών των έντονων συναισθημάτων ηρεμούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σχέση γίνεται βαρετή, αλλά ότι εισέρχεται σε μια πιο ήρεμη φάση, όπου κυριαρχεί η ωκυτοκίνη, η «ορμόνη της αγάπης».

Η αναζήτηση του καινούργιου

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να αναζητά συνεχώς το καινούργιο. Όταν αυτό δεν υπάρχει στη σχέση, ο εγκέφαλος μπορεί να «βαρεθεί». Σύμφωνα με τη γνωστή ανθρωπολόγο Helen Fisher, η αναζήτηση του καινούργιου είναι βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Όταν η βιολογική αποστολή ενός ζευγαριού ολοκληρωθεί, όπως η ανατροφή ενός παιδιού, μπορεί να μην υπάρχει άλλο κίνητρο για να παραμείνουν μαζί.

Η κλινική σεξολόγος Angela Wright προσθέτει ότι ο εγκέφαλος θυμάται την αρχική φάση του έρωτα και μπορεί να επιθυμεί να βιώσει ξανά αυτή την έντονη κατάσταση.

Πώς να αποφευχθεί η πλήξη

Είναι, λοιπόν, αναπόφευκτο ότι κάθε σχέση θα οδηγηθεί στην πλήξη μετά από 7 χρόνια; Οι ειδικοί διαφωνούν. Ο εγκέφαλος μπορεί να μεταβεί από την χημική διέγερση σε συνειδητή προσπάθεια. Σε αυτή τη φάση, είναι σημαντικό να αναζητήσουμε νέες και συναρπαστικές εμπειρίες ως ζευγάρι.

Η έρευνα δείχνει ότι οι δραστηριότητες που προκαλούν αδρεναλίνη και ενθουσιασμό, όπως νέα χόμπι ή αναπάντεχα ταξίδια, μπορούν να ανανεώσουν το ενδιαφέρον μεταξύ των συντρόφων.

Η σημασία της επικοινωνίας

Όσον αφορά τη σεξουαλική ζωή, η Angela Wright υπογραμμίζει ότι η καινοτομία είναι απαραίτητη. Η σταθερή σωματική επαφή και η ανοιχτή επικοινωνία είναι κρίσιμες για τη διατήρηση της σχέσης. Όπως καταλήγει η Dr. Minchin, «η ιδέα ότι όταν βρεθεί ο σωστός άνθρωπος θα θέλουμε να είμαστε για πάντα μαζί, είναι ένα παραμύθι». Η διαρκής ανανέωση και η δημιουργικότητα είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί μια σχέση μακροχρόνια.