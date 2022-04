The Sun: Απόρρητη αμερικανική έκθεση αποκαλύπτει τις συνέπειες της επαφής ανθρώπων με UFO

Αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έχουν αποδείξεις ότι οι θεάσεις UFO έχουν οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, όπως εγκαύματα από ακτινοβολία, παράλυση, ακόμη και εγκεφαλικές βλάβες, σύμφωνα με μια πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση από πρόγραμμα του Πενταγώνου το οποίο ολοκληρώθηκε το 2021, ισχυρίζεται η βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα the Sun.

Τελικά υπάρχουν UFO;

Κατά τους ισχυρισμούς της ταμπλόιντ εφημερίδας, η μελέτη ταξινομεί διαφορετικούς τύπους συναντήσεων με άγνωστα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνοδεύονται από θεάσεις… φαντασμάτων ή πνευμάτων και άλλων που οδηγούν σε τραυματισμούς, ή θάνατο.

Περιλαμβάνει επίσης μια περίληψη των επιπτώσεων που προκαλούνται από UFO, η οποία συντάχθηκε από μια ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία το 1996 και κυμαίνεται από την πιο συνηθισμένη - απαγωγή - μέχρι παράλυση, τραυματισμούς στα μάτια, ηλεκτροσόκ και ακόμη και σεξουαλικές συναντήσεις. Η έκθεση του 2010 συγκέντρωσε 42 περιπτώσεις ανεπιθύμητων ενεργειών από ιατρικούς φακέλους και 300 από «αδημοσίευτες» περιπτώσεις.

Το έγγραφο αποτελεί μέρος 1.500 σελίδων από το καταργηθέν πλέον Πρόγραμμα Αναγνώρισης Προηγμένων Αεροπορικών Απειλών (AATIP) που δόθηκε στη δημοσιότητα στην εφημερίδα The Sun από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα στην εφημερίδα The Sun έπειτα από αίτημα στο πλαίσιο του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης από το 2017. Συντάχθηκε για το μυστικό πρόγραμμα AATIP, την ύπαρξη του οποίου αποκάλυψε ο πληροφοριοδότης και πρώην επικεφαλής του προγράμματος Luis Elizondo την ίδια χρονιά.

Η μελέτη φέρει τον τίτλο «Anomalous Acute And Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues». Φέρει ημερομηνία 11 Μαρτίου 2010.

«Υπάρχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες που είναι άκρως σχετικές με το αντικείμενο αυτής της μελέτης και μόνο ένα μικρό μέρος της διαβαθμισμένης βιβλιογραφίας έχει δοθεί στη δημοσιότητα», αναφέρεται στο έγγραφο.

Στην έκθεση επισυνάπτεται ένας κατάλογος φυσιολογικών επιδράσεων που έχουν βιώσει όσοι έχουν έρθει σε επαφή με UFO ή UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Ο κατάλογος καταρτίστηκε το 1996 από το Mutual UFO Network και καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1873 έως το 1994, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun.

Μεταξύ των επιδράσεων είναι: φαινομενικές απαγωγές (129 αναφερθείσες περιπτώσεις), ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις σε οχήματα (77), αντιληπτή απώλεια χρόνου (75), εγκαύματα (41), ηλεκτρικά σοκ (23), επιδράσεις σε δυναμικά πεδία (18) και σεξουαλικές επαφές (5).

Ο Elizondo, ο οποίος ήταν επικεφαλής του προγράμματος 22 εκατομμυρίων δολαρίων του Πενταγώνου που μελετούσε τα UFO, μίλησε στο περιοδικό GQ για ορισμένα από αυτά τα φαινόμενα σε συνέντευξή του τον Νοέμβριο.

«Πρέπει να είμαι προσεκτικός, δεν μπορώ να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα, αλλά θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι λαμβάνεις μια αναφορά από έναν πιλότο που λέει: "Lue, είναι πραγματικά περίεργο. Πετούσα και πλησίασα σε αυτό το πράγμα και γύρισα σπίτι και ήταν σαν να έπαθα ηλιακό έγκαυμα. Ήμουν κόκκινος για τέσσερις ημέρες», είπε.

ethnos.