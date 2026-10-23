Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένονται 2 με 3 ακόμη σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ παγκοσμίως μέχρι το τέλος του έτους

Ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος προχώρησε σε μια εκτίμηση σχετικά με την παγκόσμια σεισμική δραστηριότητα, αναφέροντας ότι αναμένονται 2 με 3 ακόμη ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην παγκόσμια στατιστική των σεισμών και έγινε δημόσια προ ημερών, μετά από μια σειρά ισχυρών δονήσεων σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Εκτίμηση για ισχυρές δονήσεις

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε πρόσφατη ανάρτησή του, τόνισε την πιθανότητα εκδήλωσης επιπλέον ισχυρών σεισμών στην υδρόγειο. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ως το τέλος του 2026 αναμένονται και άλλοι σεισμοί μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Η αρχική του εκτίμηση έγινε προ ημερών, αμέσως μετά τον σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή του Παναμά.

Ο σεισμολόγος υπογράμμισε ότι η παγκόσμια στατιστική των σεισμών είναι «αμείλικτη», οδηγώντας στην πρόβλεψη για 2-3 επιπλέον σεισμούς με μέγεθος 7 Ρίχτερ ή μεγαλύτερο, οι οποίοι αναμένονται με υψηλή πιθανότητα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Αυτή η δήλωση αποτελεί μια προειδοποίηση για την εντατικοποίηση της σεισμικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επαλήθευση της πρόβλεψης

Η εκτίμηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου φάνηκε να επιβεβαιώνεται άμεσα από μεταγενέστερα γεγονότα. Όπως ο ίδιος σημειώνει, η πρόβλεψή του επαληθεύτηκε με τον σεισμό μεγέθους 7,0 Ρίχτερ που καταγράφηκε πρόσφατα στην περιοχή του Θιβέτ. Αυτό το γεγονός ενίσχυσε την πεποίθηση του σεισμολόγου για την εγκυρότητα των στατιστικών δεδομένων στα οποία βασίζει τις εκτιμήσεις του.

Στατιστική πιθανότητα χωρίς προσδιορισμό

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η εκτίμηση του κ. Παπαδόπουλου αφορά τη στατιστική πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών σεισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν προσδιορίζει συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές όπου αναμένεται να συμβούν οι σεισμοί αυτοί, ούτε και το ακριβές χρονικό σημείο της εκδήλωσής τους. Πρόκειται για μια γενική πρόβλεψη βασισμένη σε ευρύτερα επιστημονικά δεδομένα και όχι για συγκεκριμένη προειδοποίηση για κάποια συγκεκριμένη περιοχή.

Με πληροφορίες από: newsit.gr