Το κινηματογραφικό τρέιλερ της σειράς «Για Σένα», με τους Κίμωνα Κουρή και Ειρήνη Αγγελοπούλου, έχει κυκλοφορήσει και εντυπωσιάζει με την ατμόσφαιρά του. Οι πρωταγωνιστές συναντιούνται σε έναν τόπο όπου ο έρωτας γεννιέται, πριν καν η ιστορία τους αρχίσει. Ο σκηνοθέτης μας μεταφέρει σε μια φανταστική κατάσταση, όπου τα πρώτα τους συναισθήματα αναδύονται.

Μια τολμηρή κινηματογραφική γλώσσα

Το τρέιλερ δεν αποκαλύπτει την πλοκή ή τις ανατροπές της σειράς. Αντίθετα, δημιουργεί μια ονειρική ατμόσφαιρα, όπου οι ήρωες μπορούν να συναντηθούν συναισθηματικά, πριν ο πραγματικός κόσμος τους το επιτρέψει. Ο χώρος που επιλέγεται είναι συμβολικός, ανάμεσα στην επιθυμία και την πραγματικότητα, και αποτυπώνει όσα δεν μπορούν να ειπωθούν.

Ένας συμβολικός τόπος

Η έρημος και η θάλασσα γίνονται μέρος της αφήγησης, καθώς ο άνεμος, η άμμος και το νερό προσθέτουν στην ατμόσφαιρα. Το φως και τα υφάσματα συνθέτουν μια ιδιαίτερη κινηματογραφική γλώσσα, που υπαινίσσεται τα συναισθήματα που θα γεννηθούν ανάμεσα στους δύο ήρωες. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται μια πόρτα, που συμβολίζει τη μετάβαση από τη μία πραγματικότητα στην άλλη.

Ο συναισθηματικός πυρήνας της σειράς

Ο συναισθηματικός πυρήνας του «Για Σένα» επικεντρώνεται στη συνάντηση δύο ανθρώπων που έχουν ήδη δοκιμαστεί από τη ζωή. Η σχέση τους γεννιέται σαν επιθυμία, σε έναν χώρο εκτός της πραγματικότητας, όπου οι συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alpha TV (@alphatv)

Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου

Η μουσική παίζει καθοριστικό ρόλο στο τρέιλερ. Το εμβληματικό κομμάτι «Ένα Πρωινό (Άναμπελ)» του Σταύρου Ξαρχάκου, σε νέα εκτέλεση από την Ηρώ Σαΐα, προσθέτει συναισθηματική ένταση. Η μελωδία συνδέει την ιστορία με τον ελληνικό κινηματογράφο, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Το κινηματογραφικό τοπίο της Dakhla

Η παραγωγή του τρέιλερ πραγματοποιήθηκε στη Dakhla, στη Δυτική Σαχάρα, σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς τόπους. Η γεωμορφολογία της περιοχής έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των γυρισμάτων της νέας «Οδύσσειας» από τον Christopher Nolan.

Ο σκηνοθέτης και η οπτική αφήγηση

Την αισθητική του τρέιλερ υπογράφει ο Μαροκινός σκηνοθέτης Farid Malki, ο οποίος συνεργάζεται για πρώτη φορά με ελληνική παραγωγή. Δημιουργεί έναν κόσμο ονειρικό και συμβολικό, όπου τα συναισθήματα των ηρώων προηγούνται της πραγματικότητας.

Το τρέιλερ δεν αφηγείται απλώς την ιστορία της σειράς, αλλά μας καλεί να τη νιώσουμε. Κάποιες φορές, πριν ο έρωτας μπορέσει να υπάρξει στην πραγματικότητα, πρέπει πρώτα να γεννηθεί μέσα στο συναίσθημα.

Στοιχεία της σειράς

«Για σένα»

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Μαίρη Ζαφειροπούλου – Γιώργος Κόκουβας

Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Τερζής

Σκηνογράφος: Αναστασία Χαρμούση

Ενδυματολόγος: Κλέων Φυσέκης

Εκτέλεση παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγός: Alpha.

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Ελευθερία Πάλλα, Τάσος Γιαννόπουλος. Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκος Μήλιας, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Ιώβη Φραγκάτου, Άννα Μάγκου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη κ.α.

Στο ρόλο της Έλενας η Μαρία Τζομπανάκη.

Και οι μικρές: Μάντυ Κακαρούτα, Σελήνη Αλεξοπούλου, Σταυρούλα Μωρέ.