Ο Σκάι ετοιμάζεται να επαναστατήσει το τηλεοπτικό του προφίλ, επενδύοντας ξανά στη μυθοπλασία μετά από δύο χρόνια απουσίας. Στο επίκεντρο αυτής της στροφής βρίσκεται η νέα σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», η οποία θα προβάλλεται καθημερινά και θα συνδέεται άμεσα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα παρουσιάζει η Λένα Φλυτζάνη. Τη δημιουργία της σειράς υπογράφουν οι Ανδρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου και Κούλλης Νικολάου, οι οποίοι είναι γνωστοί από την παραγωγή της Make It Productions.

Η υπόθεση και οι χαρακτήρες

Η σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» αντλεί το όνομά της από την ομότιτλη σαιξπηρική κωμωδία, ωστόσο, έχει έναν πιο ρομαντικό χαρακτήρα. Οι δύο πρωταγωνιστές, δικηγόροι διαζυγίων, εργάζονται στο ίδιο κτίριο και συχνά βρίσκονται αντίπαλοι στις δικαστικές αίθουσες, εκπροσωπώντας πρώην συζύγους σε διαμάχες. Ο Αντώνιος, οργανωμένος και τυπολάτρης, και η Κλεοπάτρα, εκρηκτική και αυθόρμητη, έχουν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, με τις διαφωνίες τους να εξελίσσονται σε ανοιχτό πόλεμο. Ωστόσο, πίσω από τις νομικές τους αντιπαραθέσεις, αναπτύσσεται ένα διαφορετικό αίσθημα.

Μοναδική δομή και καστ

Η καινοτομία της σειράς δεν περιορίζεται μόνο στον ρομαντισμό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά θα έχει σπονδυλωτή δομή, με κάθε επεισόδιο να εστιάζει σε μια νέα υπόθεση διαζυγίου, προσφέροντας παράλληλα και ένα guest ζευγάρι σε κάθε επεισόδιο.

Στους κεντρικούς ρόλους θα δούμε τους Μάριο Μαριόλο και Ειρήνη Τάσσου, ενώ δίπλα τους θα συμμετάσχουν οι Κώστας Κόκλας, Στέφανος Μιχαήλ, Δημήτρης Τσίκλης, Μίλτος Χαρόβας, Βαγγέλης Πιτσιλός, Χριστίνα Σωτηρίου, Αναστασία Δρακά, Δώρα Μπηλιώνη, Φωτεινή Γεωργίδη, Μαρία Βοσκοπούλου, Μαργαρίτα Σκουλουδάκη και Έλενα Χριστοφή. Το ζευγάρι που θα ζητήσει τις υπηρεσίες του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας στην πρεμιέρα της σειράς θα είναι οι Αποστόλης Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού.