Η φράση «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου!» έχει χαραχθεί στη μνήμη του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς η Μάρω Κοντού την παρέδωσε με τέτοιο πάθος που την καθιστά μία από τις πιο εμβληματικές ατάκες της ιστορίας. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σε χιουμοριστικά συμφραζόμενα, αλλά η σημασία της ξεπερνά την απλή ατάκα, καθώς έγινε σύμβολο γυναικείας χειραφέτησης.

Η ατάκα αυτή ακούγεται στην ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα», σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβέλλα, και αποτελεί την κορύφωση της πλοκής, όταν η υπομονετική «Ελενίτσα» αποφασίζει να αντισταθεί στον αυταρχικό «Αντωνάκη» αμέσως μετά τον γάμο τους.

Η αυθόρμητη ερμηνεία της Μάρω Κοντού

Η Μάρω Κοντού είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις της ότι η σκηνή του καβγά γυρίστηκε με απόλυτη φυσικότητα. Το «Σκασμός!» προήλθε από μια αυθόρμητη και γεμάτη πάθος αντίδραση, που μάλιστα «σκάλωσε» και τον Γιώργο Κωνσταντίνου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η ερμηνεία της ήταν γεμάτη ευγένεια, κάτι που προσέδωσε στην ατάκα μια μοναδική δυναμική.

Μια κινηματογραφική επανάσταση

Η ταινία κυκλοφόρησε το 1965, σε μια εποχή που οι γυναίκες στην ελληνική κοινωνία ήταν συχνά περιορισμένες σε ρόλους υποταγής, όπως η «κυρία Κοκοβίκου». Το «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου!» δεν ήταν απλώς μια έξυπνη ατάκα, αλλά μια επαναστατική δήλωση μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία.

Μέχρι τότε, η «Ελενίτσα» συμβόλιζε τη σιωπηλή και υποταγμένη γυναίκα. Με αυτή τη φράση, η Μάρω Κοντού έδωσε φωνή στις Ελληνίδες της δεκαετίας του ’60, δείχνοντας ότι η γυναικεία αξιοπρέπεια και η αντίσταση είναι εφικτές.

Η αξία του γεγονότος ότι η ατάκα εκφράζεται αμέσως μετά τον γάμο είναι επίσης σημαντική. Η Ελενίτσα υψώνει τη φωνή της με σεβασμό, χωρίς να χάνει την ευγένειά της, κάτι που οφείλεται στην προσωπικότητα της Μάρω Κοντού. Έτσι, η σκηνή μετατρέπεται σε έναν ύμνο για τη γυναικεία χειραφέτηση, αποδεικνύοντας ότι η κωμωδία μπορεί να αναδείξει σημαντικές αλήθειες και να προκαλέσει κοινωνικές αλλαγές.