Πέθανε η Νάκυ Αγάθου: Μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ

Η Νάκυ Αγάθου, μία από τις εμβληματικές παρουσιάστριες της ΕΡΤ, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών. Η θλιβερή είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί φίλοι και συνεργάτες της εξέφρασαν τη λύπη τους.

Αποχαιρετισμός από τον Τάκη Σαγιώρ

Ο Τάκης Σαγιώρ, ένας από τους ανθρώπους που την γνώρισαν καλά, την αποχαιρέτισε με συγκινητικά λόγια: «Είμαι συντετριμμένος!!!! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική ΚΥΡΙΑ μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα …. Συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου !!!! ΝΑΚΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ….θα μου λείψεις πολύ».

Η Νάκυ Αγάθου υπηρέτησε την τηλεόραση για πολλά χρόνια, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική κληρονομιά.