Σταύρος Φλώρος: Επιστροφή στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα

Στην Ελλάδα επιστρέφει ο Σταύρος Φλώρος, περίπου δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που έθεσε σε κίνδυνο τη συμμετοχή του στο Survivor και προκάλεσε σοκ στο τηλεοπτικό κοινό. Ο νικητής του ριάλιτι επιβίωσης είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια εξόρμησης για ψαροντούφεκο σε παραλία του Αγίου Δομίνικου, γεγονός που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού και στην άμεση ανάγκη για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Μετά το ατύχημα, ο Σταύρος Φλώρος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Μαϊάμι, όπου υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές επεμβάσεις και ξεκίνησε το πρώτο στάδιο της αποκατάστασής του, προκειμένου να επιστρέψει σταδιακά στην καθημερινότητά του. Το τελευταίο διάστημα παρέμεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθώντας πρόγραμμα αποθεραπείας υπό την επίβλεψη ειδικών γιατρών.

Η πρώτη εικόνα από την επιστροφή του

Ο ίδιος ανακοίνωσε την επιστροφή του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο Σταύρος Φλώρος εμφανίζεται χαμογελαστός, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο στο αεροδρόμιο, δείχνοντας την αποφασιστικότητα και την αισιοδοξία του για τη δύσκολη πορεία αποκατάστασης που ακολουθεί.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης και ευχές από φίλους, θαυμαστές και χρήστες των social media, οι οποίοι του ευχήθηκαν καλή επιστροφή και γρήγορη ανάρρωση. Η επιστροφή του στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία αποθεραπείας του, με τον ίδιο να συνεχίζει τον αγώνα του έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον στηρίζουν από την αρχή.