Το Παιδί: Νέο σύμπαν χτίζεται μετά το φινάλε στην ΕΡΤ

Ένα νέο βίντεο που αναρτήθηκε την Τρίτη (14/7) στα κοινωνικά δίκτυα προσφέρει μια νέα πνοή στα σενάρια για την συνέχεια της σειράς «Το Παιδί». Το κλιπ, που δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό «Νεοχώρι TV» στο X, περιλαμβάνει τον ηθοποιό Νίκο Σιγάλα, ο οποίος υποδύεται τον «Βουντού», να προαναγγέλλει έναν δεύτερο κύκλο με το σύνθημα «Το ‘χουμε!». Αυτή η ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά το φινάλε του πρώτου κύκλου, που προβλήθηκε στις 2 Ιουλίου στην ΕΡΤ.

Ο Βουντού αναφέρει στην ανάρτηση: «Πρέπει να το έχουμε, καθώς ο δεύτερος κύκλος του “Παιδιού” είναι μία νέα ιστορία αγάπης. Μία ιστορία που το διαφορετικό, το φάλτσο, το ανορθόγραφο, το εξόριστο από την επικράτεια της καθώς πρέπει αισθητικής, το παρεξηγήσιμο από τον καθιερωμένο τρόπο ανάγνωσης της πραγματικότητας, το κραυγαλέα ζωντανό στοιχείο αυτής της περιφέρειας των συναισθημάτων, χτίζει ένα ακόμα σύμπαν που μας χωράει όλους».

Εξελίξεις για τη συνέχεια της σειράς

Σύμφωνα με πληροφορίες από το iEidiseis, υπήρξε αρχικά προσέγγιση με το MEGA για 20 επεισόδια, ενώ ακολούθησαν συζητήσεις με τον ANT1+ για άλλα 70 επεισόδια, τουλάχιστον έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027.

### Το φινάλε της σειράς

Η σειρά «Το Παιδί» ολοκληρώθηκε με 150 επεισόδια, με το τελευταίο να προβάλλεται την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 23:00. Στο φινάλε, η έρευνα για τη βομβιστική επίθεση στο Νεοχώρι κορυφώθηκε, αποκαλύπτοντας το πρόσωπο που κυνηγούσε τους ήρωες. Η πλοκή συνδέθηκε με ανατροπές, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο παππούς Γιώργος ήταν στην πραγματικότητα ο «Τιεν» και είχε βάλει τον Βουντού να τοποθετήσει βόμβα στο αυτοκίνητο της Ιρίνα. Ο Βουντού, ωστόσο, έκανε λάθος υπολογισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο Πέτρος. Η παράνοια του παππού, που έθετε σε κίνδυνο αθώους, οδήγησε τον Βουντού να στραφεί εναντίον του. Το Νεοχώρι, που είχε ενωθεί μετά από μια δολοφονία, κατέληξε σε ένα λυτρωτικό φινάλε.

Στο μεταξύ, ο γάμος της Σίσσυς και του Θέμη ξεκίνησε σε κλίμα χαράς, αλλά απρόσκλητοι επισκέπτες ανέτρεψαν την κατάσταση, διεκδικώντας κάτι που θεωρούσαν δικό τους. Το φινάλε έκλεισε με μια απρόσμενη εμφάνιση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας.

Πρωταγωνιστές και δημιουργοί

Η σειρά «Το Παιδί» δημιουργήθηκε από τον Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθετήθηκε στον πρώτο κύκλο από τον Στέφανο Μπλάτσο, με παραγωγή της FOSS Productions. Στο καστ συμμετέχουν οι Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Κρις Ραντάνοφ, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση και Κώστας Μπούντας. Σημαντικοί ρόλοι έχουν οι Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους ως Βάνα, Αλέξανδρος Λογοθέτης ως Γερμανός και Αλεξία Καλτσίκη ως Ιρίνα.

Αποτυχία για δεύτερο κύκλο στην ΕΡΤ

Παρά την επιτυχία της σειράς στο ERTFLIX και τη διεθνή αναγνώριση, η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε να μην εγκρίνει δεύτερο κύκλο. Αυτή η απόφαση, η οποία αποδόθηκε σε σεναριακή ολοκλήρωση, προκάλεσε έκπληξη στο κοινό, το οποίο αντέδρασε έντονα και μάζεψε υπογραφές για τη συνέχιση. Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης εξέφρασε την απορία του μέσω ανάρτησης, αναρωτώμενος πώς μια σειρά με τόση ανταπόκριση δεν εξασφάλισε δεύτερη σεζόν. Μετά την ανάρτηση του νέου βίντεο στο X, οι τηλεθεατές ελπίζουν ότι η ιστορία του Νεοχωρίου θα έχει συνέχεια σε ένα νέο σύμπαν.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν πληροφορίες για προσέγγιση με το MEGA για 20 επεισόδια και, στη συνέχεια, για συζητήσεις με τον ANT1+ για άλλα 70 επεισόδια, τουλάχιστον έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027.