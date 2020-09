Ξετίναξε τον Εκατομμυριούχο: Πήρε το εκατομμύριο σε μόλις 20 λεπτά

Καλύτερο παίκτη όλων των εποχών τον βάφτισαν στα κοινωνικά μέσα και πιθανότατα δεν έχουν άδικο.



Για τον καθηγητή ιστορίας Donald Fear ο λόγος, που μέσα σε 20 λεπτά και μόλις με μία βοήθεια απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του τηλεοπτικού κουίζ «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και έφυγε με 1 εκατ. λίρες στην τσέπη.



Ο 57χρονος ήταν πραγματικά εντυπωσιακός στο παιχνίδι. Και εξίσου εντυπωσιακός μετά, όταν είπε πως θα μοιράσει τα περισσότερα από τα κέρδη του σε οικογένεια και φίλους.



Όπως ακριβώς είχε κάνει και ο αδερφός του Davyth πέρυσι, όταν νίκησε κι αυτός τον «Εκατομμυριούχο» και έφυγε με 500.000 λίρες στην τσέπη.



«Σκοπεύω να δώσω τουλάχιστον το 70% των χρημάτων, κρατώντας τόσα ώστε να έχω μια άνετη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση», δήλωσε στην εφημερίδα «Mirror», «για να είμαι ειλικρινής, αν είχα 1 εκατ. λίρες, δεν θα ήξερα πώς να τις ξοδέψω».

The first #Millionaire on the show since Ingram Wilcox won in 2006! 14 years in the making! #Congratulations Donald Fear!! Truly amazing performance! #WhoWantsToBeAMillionaire pic.twitter.com/Xl40Wb2kee